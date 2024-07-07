Сборная Швейцарии установила новый антирекорд на Евро-2024

Швейцария отметилась антирекордом на Евро-2024 — о чем идет речь
Сборная Швейцарии проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2024. Англичане одолели противника в серии после матчевых пенальти, таким образом обе команды установили рекорды Евро.
Об этом пишет портал Новини.LIVE.
Рекорды на Евро-2024
Сборная Швейцарии пять раз добралась до четвертьфинала чемпионатов Европы и всегда проигрывала именно на этой стадии. Это самый плохой показатель среди всех европейских команд по количеству матчей на этом этапе соревнований без побед.
В то же время сборная Англии впервые за 28 лет одержала победу в серии пенальти на чемпионате Европы. В последний раз команда выигрывала в пенальти на домашнем чемпионате Европы в 1996 году.
В полуфинале Евро-2024 сборная Англии встретится с Национальной командой Нидерландов. Матч состоится 10 июля в 22.00.
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