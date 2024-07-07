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Швейцария отметилась антирекордом на Евро-2024 — о чем идет речь

7 июля 2024 13:57
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Сборная Швейцарии установила новый антирекорд на Евро-2024
Игроки из Швейцарии после матча против Англии. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сборная Швейцарии проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2024. Англичане одолели противника в серии после матчевых пенальти, таким образом обе команды установили рекорды Евро.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Рекорды на Евро-2024

Сборная Швейцарии пять раз добралась до четвертьфинала чемпионатов Европы и всегда проигрывала именно на этой стадии. Это самый плохой показатель среди всех европейских команд по количеству матчей на этом этапе соревнований без побед.

Сборная Англии
Игроки сборной Англии празднуют победу. Фото: Reuters

В то же время сборная Англии впервые за 28 лет одержала победу в серии пенальти на чемпионате Европы. В последний раз команда выигрывала в пенальти на домашнем чемпионате Европы в 1996 году.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии встретится с Национальной командой Нидерландов. Матч состоится 10 июля в 22.00.

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