Сборная Швейцарии установила новый антирекорд на Евро-2024

Игроки из Швейцарии после матча против Англии. Фото: Reuters

Сборная Швейцарии проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2024. Англичане одолели противника в серии после матчевых пенальти, таким образом обе команды установили рекорды Евро.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Рекорды на Евро-2024

Сборная Швейцарии пять раз добралась до четвертьфинала чемпионатов Европы и всегда проигрывала именно на этой стадии. Это самый плохой показатель среди всех европейских команд по количеству матчей на этом этапе соревнований без побед.

Игроки сборной Англии празднуют победу. Фото: Reuters

В то же время сборная Англии впервые за 28 лет одержала победу в серии пенальти на чемпионате Европы. В последний раз команда выигрывала в пенальти на домашнем чемпионате Европы в 1996 году.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии встретится с Национальной командой Нидерландов. Матч состоится 10 июля в 22.00.

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