Збірна Швейцарії встановила новий антирекорд на Євро-2024

Швейцарія відзначилась антирекордом на Євро-2024 — про що іде мова
Збірна Швейцарії програла Англії у чвертьфіналі Євро-2024. Англійці здолали супротивника у серії післяматчевих пенальті, таким чином обидві команди встановили рекорди Євро.
Про це пише портал Новини.LIVE.
Рекорди на Євро-2024
Збірна Швейцарії пʼять разів дісталась до чвертьфіналу чемпіонатів Європи та зажди програвала саме на цій стадії. Це є найгіршим показником серед всіх європейських команд за кількістю матчів на цьому етапі змагань без перемог.
Водночас збірна Англії вперше за 28 років здобула перемогу у серії пенальті на чемпіонаті Європи. Востаннє команда вигравала у пенальті на домашньому чемпіонаті Європи у 1996 році.
У півфіналі Євро-2024 збірна Англії зустрінеться з національною командою Нідерландів. Матч відбудеться 10 липня о 22:00.
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