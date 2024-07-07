Збірна Швейцарії встановила новий антирекорд на Євро-2024

Гравці Швейцарії після матчу проти Англії. Фото: Reuters

Збірна Швейцарії програла Англії у чвертьфіналі Євро-2024. Англійці здолали супротивника у серії післяматчевих пенальті, таким чином обидві команди встановили рекорди Євро.

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Рекорди на Євро-2024

Збірна Швейцарії пʼять разів дісталась до чвертьфіналу чемпіонатів Європи та зажди програвала саме на цій стадії. Це є найгіршим показником серед всіх європейських команд за кількістю матчів на цьому етапі змагань без перемог.

Гравці збірної Англії святкують перемогу. Фото: Reuters

Водночас збірна Англії вперше за 28 років здобула перемогу у серії пенальті на чемпіонаті Європи. Востаннє команда вигравала у пенальті на домашньому чемпіонаті Європи у 1996 році.

У півфіналі Євро-2024 збірна Англії зустрінеться з національною командою Нідерландів. Матч відбудеться 10 липня о 22:00.

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