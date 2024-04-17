Симеоне объяснил, почему Атлетико проиграл Боруссии в Дортмунде
"Атлетико" проиграл "Боруссии" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Испанская команда пропустила четыре гола в Дортмунде.
Диего Симеоне уверен, что его команда не заслужила такое поражение, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Атлетико" приехал в Дортмунд после победы в Мадриде со счетом 2:1 в первом матче. Однако подопечные Диего Симеоне не выдержали давления соперника в Германии и проиграли со счетом 2:4, хотя на протяжение большей части поединка сохраняли шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Что Симеоне сказал о матче
Главный тренер "Атлетико" считает победу "Боруссии" не заслуженной. Диего Симеоне убежден в том, что его команда смотрелась не хуже соперника в обоих поединках. Наставник назвал голы, которые забили дортмундцы, "в большой степени случайными".
"У нас были моменты в обоих матчах. Мы должны были забивать больше. Первый поединок должен был завершиться со счетом 6:1. В ответной встрече Мората не использовал хороший шанс, когда на табло были нули. "Атлетико" мог добиться большего, но Фортуна от нас отвернулась", — заявил Симеоне.
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