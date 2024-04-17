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Сімеоне пояснив, чому Атлетіко програв Боруссії у Дортмунді

17 квітня 2024 10:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сімеоне пояснив, чому Атлетіко програв Боруссії у Дортмунді
Дієго Сімеоне під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Атлетіко" програв "Боруссії" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Іспанська команда пропустила чотири голи у Дортмунді.

Дієго Сімеоне впевнений, що його команда не заслужила такої поразки, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Атлетіко" приїхав до Дортмунда після перемоги в Мадриді з рахунком 2:1 у першому матчі. Однак підопічні Дієго Сімеоне не витримали тиску суперника в Німеччині й програли з рахунком 2:4, хоча протягом більшої частини поєдинку зберігали шанси на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

Що Сімеоне сказав про матч

Головний тренер "Атлетіко" вважає перемогу "Боруссії" незаслуженою. Дієго Сімеоне переконаний у тому, що його команда виглядала не гірше за суперника в обох поєдинках. Наставник назвав голи, які забили дортмундці, "великою мірою випадковими".

Антуан Грізманн
Антуан Грізманн після поразки. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

"У нас були моменти в обох матчах. Ми мали забивати більше. Перший поєдинок мав завершитися з рахунком 6:1. У зустрічі у відповідь Мората не використав хороший шанс, коли на табло були нулі. "Атлетико" міг досягти більшого, але Фортуна від нас відвернулася", — заявив Сімеоне.

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Атлетико Мадрид

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