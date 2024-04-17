Сімеоне пояснив, чому Атлетіко програв Боруссії у Дортмунді
"Атлетіко" програв "Боруссії" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Іспанська команда пропустила чотири голи у Дортмунді.
Дієго Сімеоне впевнений, що його команда не заслужила такої поразки, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Атлетіко" приїхав до Дортмунда після перемоги в Мадриді з рахунком 2:1 у першому матчі. Однак підопічні Дієго Сімеоне не витримали тиску суперника в Німеччині й програли з рахунком 2:4, хоча протягом більшої частини поєдинку зберігали шанси на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.
Що Сімеоне сказав про матч
Головний тренер "Атлетіко" вважає перемогу "Боруссії" незаслуженою. Дієго Сімеоне переконаний у тому, що його команда виглядала не гірше за суперника в обох поєдинках. Наставник назвав голи, які забили дортмундці, "великою мірою випадковими".
"У нас були моменти в обох матчах. Ми мали забивати більше. Перший поєдинок мав завершитися з рахунком 6:1. У зустрічі у відповідь Мората не використав хороший шанс, коли на табло були нулі. "Атлетико" міг досягти більшого, але Фортуна від нас відвернулася", — заявив Сімеоне.
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