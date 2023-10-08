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Симеоне определился со своим будущим: как ответил "Атлетико"

8 октября 2023 19:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Симеоне определился со своим будущим: как ответил "Атлетико"
Диего Симеоне на матче "Атлетико". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне принял решения относительно того, где продолжит карьеру. Слухи об уходе аргентинца из испанского клуба ходят уже несколько лет. 

В ближайшее время Симеоне официально объявит о своем решении, сообщает Diario AS

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Контракт Диего Симеоне с мадридским "Атлетико" действует до лета 2024 года. Слухи сватают 53-летнего наставника то в Аргентину, то в миланский "Интер", то даже в "Баварию". Тренер не торопился принимать решение о своем будущем, но все же сделал это. 

Что решил Симеоне 

В ближайшие недели аргентинский тренер продлит контракт с "Атлетико". Предполагается, что он поставит подпись под соглашением, благодаря которому задержится в Мадриде еще на четыре года. Зарплата тренера по условиям нового контракта тоже вырастет. 

Диего Симеоне
Диего Симеоне наблюдает за игрой "Атлетико". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Диего Симеоне пришел в мадридский "Атлетико" из аргентинского "Расинга" в 2011 году. С тех пор он выиграл восемь трофеев, включая два чемпионских титула Ла Лиги. Также Симеоне в 2014 и 2016 годах доводил "Атлетико" до финала Лиги чемпионов. 

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