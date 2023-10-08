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Сімеоне визначився зі своїм майбутнім: як відповів "Атлетіко"

8 жовтня 2023 19:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сімеоне визначився зі своїм майбутнім: як відповів "Атлетіко"
Дієго Сімеоне на матчі "Атлетіко". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне ухвалив рішення щодо того, де продовжить кар'єру. Чутки про звільнення аргентинця з іспанського клубу ходять уже кілька років.

Найближчим часом Сімеоне офіційно оголосить про своє рішення, повідомляє Diario AS.

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Контракт Дієго Сімеоне із мадридським "Атлетіко" діє до літа 2024 року. Чутки сватають 53-річного наставника то в Аргентину, то в міланський "Інтер", то навіть у "Баварію". Тренер не поспішав приймати рішення про своє майбутнє, але все ж таки зробив це.

Що вирішив Сімеоне

Найближчими тижнями аргентинський тренер продовжить контракт з "Атлетіко". Передбачається, що він поставить підпис під угодою, завдяки якій він затримається в Мадриді ще на чотири роки. Зарплата тренера за умовами нового контракту також зросте.

Дієго Сімеоне
Дієго Сімеоне спостерігає за грою "Атлетіко". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Дієго Сімеоне прийшов до мадридського "Атлетіко" з аргентинського "Расінга" у 2011 році. З того часу він виграв вісім трофеїв, включаючи два чемпіонські титули Ла-Ліги. Також Сімеоне у 2014 та 2016 роках доводив "Атлетіко" до фіналу Ліги чемпіонів.

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