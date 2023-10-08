Сімеоне визначився зі своїм майбутнім: як відповів "Атлетіко"
Головний тренер мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне ухвалив рішення щодо того, де продовжить кар'єру. Чутки про звільнення аргентинця з іспанського клубу ходять уже кілька років.
Найближчим часом Сімеоне офіційно оголосить про своє рішення, повідомляє Diario AS.
Контракт Дієго Сімеоне із мадридським "Атлетіко" діє до літа 2024 року. Чутки сватають 53-річного наставника то в Аргентину, то в міланський "Інтер", то навіть у "Баварію". Тренер не поспішав приймати рішення про своє майбутнє, але все ж таки зробив це.
Що вирішив Сімеоне
Найближчими тижнями аргентинський тренер продовжить контракт з "Атлетіко". Передбачається, що він поставить підпис під угодою, завдяки якій він затримається в Мадриді ще на чотири роки. Зарплата тренера за умовами нового контракту також зросте.
Дієго Сімеоне прийшов до мадридського "Атлетіко" з аргентинського "Расінга" у 2011 році. З того часу він виграв вісім трофеїв, включаючи два чемпіонські титули Ла-Ліги. Також Сімеоне у 2014 та 2016 роках доводив "Атлетіко" до фіналу Ліги чемпіонів.
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