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Сын Шовковского будет работать в УАФ — что известно

16 марта 2024 15:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сын Шовковского будет работать в УАФ — что известно
Александр Шовковский во время матча "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб киевского "Динамо" во главе с Александром Шовковским готовит команду к следующим поединкам украинской Премьер-лиги. В то же время стало известно о том, что сын наставника "бело-синих" Владислав Шовковский тоже будет заниматься развитием спорта. 

Владислав получил должность в Украинской Ассоциации футбола, сообщает Sportanalytic.

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Сын главного тренера "Динамо" Владислав Шовковский вошел в состав комитета развития футбола УАФ. Одним из видов его деятельности станет киберфутбол, которым Владислав занимается уже пять лет. 

Владислав Шовковский
Владислав Шовковский на работе. Фото: sportanalytic

Состав комитета развития футбола

Согласно информации УАФ, помимо Владислава Шовковского в состав комитета развития футбола вошли еще четыре человека. 

  • Соглава комитета — Сергей Владыко; 
  • соглава комитета — Александр Каденко;
  • заместитель главы комитета — Артемийс Рябовс; 
  • заместитель главы комитета — Елена Балбек.

Еще девять человек стали членами комитета по развитию футбола Украины. Это Александр Владимиров, Роман Греба, Сергей Загоруйко, Вадим Мисюра, Сергей Нагорняк, Николай Оскома, Андрей Ребрина, Вадим Стеценко и Юрий Финогенов. 

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спорт
УАФ
футбол
Динамо
Александр Шовковский

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