Сын Шовковского будет работать в УАФ — что известно

Александр Шовковский во время матча "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Тренерский штаб киевского "Динамо" во главе с Александром Шовковским готовит команду к следующим поединкам украинской Премьер-лиги. В то же время стало известно о том, что сын наставника "бело-синих" Владислав Шовковский тоже будет заниматься развитием спорта.

Владислав получил должность в Украинской Ассоциации футбола, сообщает Sportanalytic.

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Сын главного тренера "Динамо" Владислав Шовковский вошел в состав комитета развития футбола УАФ. Одним из видов его деятельности станет киберфутбол, которым Владислав занимается уже пять лет.

Владислав Шовковский на работе. Фото: sportanalytic

Состав комитета развития футбола

Согласно информации УАФ, помимо Владислава Шовковского в состав комитета развития футбола вошли еще четыре человека.

Соглава комитета — Сергей Владыко;

соглава комитета — Александр Каденко;

заместитель главы комитета — Артемийс Рябовс;

заместитель главы комитета — Елена Балбек.

Еще девять человек стали членами комитета по развитию футбола Украины. Это Александр Владимиров, Роман Греба, Сергей Загоруйко, Вадим Мисюра, Сергей Нагорняк, Николай Оскома, Андрей Ребрина, Вадим Стеценко и Юрий Финогенов.

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