Сын Шовковского будет работать в УАФ — что известно
Тренерский штаб киевского "Динамо" во главе с Александром Шовковским готовит команду к следующим поединкам украинской Премьер-лиги. В то же время стало известно о том, что сын наставника "бело-синих" Владислав Шовковский тоже будет заниматься развитием спорта.
Владислав получил должность в Украинской Ассоциации футбола, сообщает Sportanalytic.
Сын главного тренера "Динамо" Владислав Шовковский вошел в состав комитета развития футбола УАФ. Одним из видов его деятельности станет киберфутбол, которым Владислав занимается уже пять лет.
Состав комитета развития футбола
Согласно информации УАФ, помимо Владислава Шовковского в состав комитета развития футбола вошли еще четыре человека.
- Соглава комитета — Сергей Владыко;
- соглава комитета — Александр Каденко;
- заместитель главы комитета — Артемийс Рябовс;
- заместитель главы комитета — Елена Балбек.
Еще девять человек стали членами комитета по развитию футбола Украины. Это Александр Владимиров, Роман Греба, Сергей Загоруйко, Вадим Мисюра, Сергей Нагорняк, Николай Оскома, Андрей Ребрина, Вадим Стеценко и Юрий Финогенов.
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