Син Шовковського працюватиме в УАФ — що відомо

Олександр Шовковський під час матчу "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Тренерський штаб київського "Динамо" на чолі з Олександром Шовковським готує команду до наступних поєдинків української Прем'єр-ліги. Водночас стало відомо про те, що син наставника "біло-синіх" Владислав Шовковський також займатиметься розвитком спорту.

Владислав отримав посаду в Українській Асоціації футболу, повідомляє Sportanalytic.

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Син головного тренера "Динамо" Владислав Шовковський увійшов до складу Комітету розвитку футболу УАФ. Одним із видів його діяльності стане кіберфутбол, яким Владислав займається вже п'ять років.

Владислав Шовковський на роботі. Фото: sportanalytic

Склад комітету розвитку футболу

За інформацією УАФ, крім Владислава Шовковського до складу комітету розвитку футболу увійшли ще чотири особи.

Голова комітету — Сергій Владико;

голова комітету — Олександр Каденко;

заступник голови комітету — Артемійс Рябовс;

заступник голови комітету — Олена Балбек.

Ще дев'ятеро людей стали членами комітету з розвитку футболу України. Це Олександр Володимиров, Роман Греба, Сергій Загоруйко, Вадим Місюра, Сергій Нагорняк, Микола Оскома, Андрій Ребріна, Вадим Стеценко та Юрій Фіногенов.

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