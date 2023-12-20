СК Днепр-1 жестко раскритиковал Реброва и сборную Украины

Сергей Ребров в сборной Украины. Скриншот YouTube

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" готовится расстаться со своим лидером. Александр Пихаленок может сменить команду в любой момент.

На фоне слухов о трансфере Пихаленка "Днепр-1" внезапно обвинил главного тренера сборной Украины в ангажированности, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал слухи о том, что Александр Пихаленок в ближайшее время сменит клуб. Согласно заявлению функционера, трансферная стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро. "Днепр-1" не намерен торговаться в этом случае.

Пихаленок в матче за "Днепр-1". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Чем Ребров "обидел" "Днепр-1"

Вячеслав Фридман считает, что Сергей Ребров мог бы предоставить Александру Пихаленку больше игрового времени в сборной Украины. По мнению представителя "Днепра-1", тренер национальной команды не заинтересован в этом потому, что якобы сотрудничает с известным агентом Вадимом Шаблием.

Пихаленок не является клиентом Шаблия, потому и не играет в сборной Украины. Однако в недавнем матче сборной Украины против Италии сыграл капитан "Днепра-1" Александр Сваток. Этот факт Вячеслав Фридман не стал комментировать.

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