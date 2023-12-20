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СК Днепр-1 жестко раскритиковал Реброва и сборную Украины

20 декабря 2023 15:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
СК Днепр-1 жестко раскритиковал Реброва и сборную Украины
Сергей Ребров в сборной Украины. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" готовится расстаться со своим лидером. Александр Пихаленок может сменить команду в любой момент.

На фоне слухов о трансфере Пихаленка "Днепр-1" внезапно обвинил главного тренера сборной Украины в ангажированности, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина". 

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал слухи о том, что Александр Пихаленок в ближайшее время сменит клуб. Согласно заявлению функционера, трансферная стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро. "Днепр-1" не намерен торговаться в этом случае. 

Александр Пихаленок
Пихаленок в матче за "Днепр-1". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Чем Ребров "обидел" "Днепр-1"

Вячеслав Фридман считает, что Сергей Ребров мог бы предоставить Александру Пихаленку больше игрового времени в сборной Украины. По мнению представителя "Днепра-1", тренер национальной команды не заинтересован в этом потому, что якобы сотрудничает с известным агентом Вадимом Шаблием. 

Пихаленок не является клиентом Шаблия, потому и не играет в сборной Украины. Однако в недавнем матче сборной Украины против Италии сыграл капитан "Днепра-1" Александр Сваток. Этот факт Вячеслав Фридман не стал комментировать. 

Напомним, Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли "Динамо" игрока. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины. 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику. 

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