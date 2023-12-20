СК Дніпро-1 жорстко розкритикував Реброва та збірну України

Сергій Ребров у збірній України. Скриншот YouTube

Український футбольний клуб "Дніпро-1" готується розлучитися зі своїм лідером. Олександр Піхальонок може змінити команду будь-якої миті.

На тлі чуток про трансфер Піхальонка "Дніпро-1" раптово звинуватив головного тренера збірної України в ангажованості, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

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Комерційний директор "Дніпра-1" В'ячеслав Фрідман прокоментував чутки про те, що Олександр Піхальонок найближчим часом змінить клуб. Згідно із заявою функціонера, трансферна вартість футболіста складає шість мільйонів євро. "Дніпро-1" не має наміру торгуватися у цьому випадку.

Піхальонок у матчі за "Дніпро-1". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Чим Ребров "образив" "Дніпро-1"

В'ячеслав Фрідман вважає, що Сергій Ребров міг би надати Олександру Піхальонку більше ігрового часу у збірній України. На думку представника "Дніпра-1", тренер національної команди не зацікавлений у цьому тому, що нібито співпрацює із відомим агентом Вадимом Шаблієм.

Пихаленок не є клієнтом Шаблія, тому й не грає у збірній України. Однак у нещодавньому матчі збірної України проти Італії зіграв капітан "Дніпра-1" Олександр Сваток. Цей факт В'ячеслав Фрідман не коментував.

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