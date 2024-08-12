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СК Прометей прекратил существование — владелец клуба обвинил в этом украинских силовиков

12 августа 2024 21:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Проект баскетбольного и волейбольного Прометея закрыты из-за уголовного дела
Игроки баскетбольного "Прометея" в прошлом сезоне. Фото: "Прометей"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

СК "Прометей" прекратил свое существование после возбуждения уголовного дела об отмывании через клуб средств. В структуру спортивного клуба входили баскетбольная и волейбольная команда и детская академия.

О закрытии проекта сообщил владелец СК "Прометей" Владимир Дубинский в Facebook.

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Владимир Дубинский
Владимир Дубинский. Фото: facebook.com/V.Dubinsky/

Клуб прекратил существование из-за уголовного дела

По словам Дубинского, следователи Национальной полиции и оперативники Департамента стратегических расследований Украины 7 августа провели обыски в офисе СК "Прометей", детской академии, спортивных центрах клуба, в домах и офисах всех инвесторов клуба, включая его самого. Санкцию на обыски дал Печерский суд Киева.

"Во время обыска так называемые правоохранители вели себя дерзко, безосновательно жестоко и максимально унизительно, применяли физическую силу и угрожали оружием. Незаконно был изъят мой личный телефон и ноутбук. В один момент из нас всех сделали воров и предателей государства", — написал Дубинский.

Владелец клуба заявил, что его обвиняют в отмывании средств через "Прометей" и сотрудничестве с Россией.

В ответ на обвинение Дубинский напомнил, что за время войны поддерживал украинских военных и передавал им дорогие беспилотники.

Уголовное расследование Дубинский связывает с тем, что правоохранителям его заказали. Это приведет к остановке работы бизнеса.

"Я уверен, что дело против СК "Прометей" носит откровенно заказной характер. Это подтверждается тем, что в СМИ заранее были опубликованы фейковые новости якобы из материалов дела. Я всегда выступал амбассадором украинского спорта, за мной всегда шли люди, готовые вкладываться в спортивное будущее", — отметил Дубинский.

По словам владельца, команда потеряла поддержку инвесторов, не готовых получать репутационные потери.

В связи с возникшей ситуацией Дубинский объявил о закрытии проектов "Прометей" и сложил полномочия президента Профессиональной волейбольной лиги Украины и вице-президента Федерации волейбола Украины.

Баскетбольный "Прометей" за время своего существования один раз выигрывал Суперлигу, дважды был чемпионом Латвийско-Эстонской лиги, и в сезоне 2022/2023 годов доходил до полуфинала Еврокубков.

Женский волейбольный "Прометей" четырежды выигрывал чемпионат Украины.

Мужской волейбольный "Прометей" дважды выигрывал национальное первенство.

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