Проєкт баскетбольного та волейбольного Прометея закриті через кримінальну справу

Гравці баскетбольного "Прометея" минулого сезону. Фото: "Прометей"

СК "Прометей" припинив своє існування після відкриття кримінальної справи про відмивання через клуб коштів. У структуру спортивного клубу входили баскетбольна та волейбольні команди й дитяча академія.

Про закриття проєкту повідомив власник СК "Прометей" Володимир Дубинський в Facebook.

Читайте також:

Володимир Дубинський. Фото: facebook.com/V.Dubinsky/

Клуб припинив існування через кримінальну справу

За словами Дубинського, слідчі Національної поліцї та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань України 7 серпня провели обшуки в офісі СК "Прометей", дитячій академії, спортивних осередках клубу, в будинках та офісах всіх інвесторів клубу, включаючи його самого. Санкцію на обшуки дав Печерський суд Києва.

"Під час обшуку так звані правоохоронці поводились зухвало, безпідставно жорстоко та максимально принизливо, застосовували фізичну силу та погрожували зброєю. Незаконно було вилучено мій особистий телефон і ноутбук. В один момент з нас всіх зробили крадіїв та зрадників держави", — написав Дубинський.

Власник клубу заявив, що його звинувачують у відмиванні коштів через "Прометей" та в співпраці з Росією.

У відповідь на обвинувачення Дубинський загадав, що за час війни підтримував українських військових та передавав їм коштовні безпілотники.

Кримінальне розслідування щодо себе Дубинський пов’язує з тим, що правоохоронцям його замовили. Це спричинить зупинку роботи бізнесу.

"Я впевнений, що справа проти СК "Прометей" носить відверто замовний характер. Що підтверджується тим, що в ЗМІ було завчасно опубліковано фейкові новини нібито з матеріалів справи. Я завжди виступав амбасадором українського спорту, за мною завжди йшли люди які готові були вкладати в спортивне майбутнє", — зазначив Дубинський.

За словами власника, команда втратила підтримку інвесторів, які не готові отримувати репутаційних втрат.

У зв’язку з ситуацією, яка виникла, Дубинський оголосив про закриття проєктів "Прометей" та склав повноваження президента Професійної волейбольної ліги України та віцепрезидента Федерації волейболу України.

Баскетбольний "Прометей" за час свого існування один раз вигравав Суперлігу, двічі був чемпіоном Латвійсько-естонської ліги, та в сезоні 2022/2023 років доходив до півфіналу Єврокубків.

Жіночий волейбольний "Прометей" чотири рази вигравав чемпіонат України.

Чоловічий волейбольний "Прометей" двічі вигравав національну першість.

Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

За Бражка сперечаються клуби з Іспанії та Німеччини — що відомо.

Харлан заробила найбільшу суму на Олімпіаді-2024 — скільки Мінспорту заплатить українцям.

У гімнастки зі США відібрали медаль після завершення Олімпіади-2024.

Магучіх показала кадри вишуканої фотосесії з Парижа та назвала нову мету.

Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає.