Сегодня 35-летие Тайсона Фьюри: Топ-3 лучших поединка "цыганского болтуна"

Тайсон Фьюри. Фото: AFP

12 августа свое 35-летие празднует чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри. Об этом человеке сложно сказать, он лучше как боксер, или как мастер ораторского искусства.

По этому поводу портал Новини.LIVE решил напомнить о трех лучших боях в карьере "Цыганского короля"

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Интересно, что у Фьюри за карьеру было мало элитных поединков, когда он боксировал либо с по-настоящему звездным соперником, либо с пиковым.

За свою жизнь в боксе Фьюри выиграл 33 поединка, из них 24 нокаутом, один бой свел к ничьей и ранее не проигрывал.

Владимир Кличко. 28.11.2015

Самым значимым поединком в карьере Фьюри стал бой против объединенного чемпиона мира Владимира Кличко.

Тогда у Тайсона был статус проспекта, и в бою с Владимиром в него не хотели верить из-за "корявой" манеры боксировать. При этом Кличко тогда считался уже возрастным боксером и далеким от пикового состояния. Последние бои до Фьюри в исполнении украинца были неубедительными, но он смог их выиграть за счет своего мастерства.

К корявости и мастерству Фьюри Кличко оказался не готов. Тайсон же был для Владимира слишком пластичным, большим и быстрым на ногах. К такому оппоненту даже подготовиться сложно, ведь таких спарринг-партнеров попросту нет.

По итогу поединка судьи справедливо отдали победу Фьюри, и он выиграл пояса WBA, WBO, IBF. В контракте был предусмотрен реванш, но Тайсон сделал все возможное, чтобы он не состоялся, и завершил карьеру.

Деонтей Уайлдер 2. 22.02.2020

После своего возвращения в бокс Фьюри провел один бой за титул с Уайлдером, и он оказался очень спорным. У Тайсона было преимущество почти в каждом раунде, но он побывал в одном глубоком нокдауне. По итогу 12 раундов была зафиксирована ничья. Реванш напрашивался, и в феврале 2020 года боксеры снова встретились.

Начиная с первых секунд второго поединка, Фьюри начал очень активно атаковать соперника и вкладываться в удары. Такой стиль энергозатратный, но план Тайсона заключался в том, чтобы продержаться дольше соперника. Уайлдер уже во втором раунде выглядел уставшим, в третьем он упал в нокдаун. На ринге все наблюдали избиение, пока тренер американца не выбросил белое полотенце.

Этот бой по-настоящему сделал из Фьюри звезду бокса, после чего посыпались контракты из 30 и более млн долларов и тому подобное.

Деонтей Уайлдер 3. 9.10.2021

Фьюри во второй половине 2021 года собирался драться за абсолютное чемпионство с Энтони Джошуа. Все шло к этому поединку, пока как черт из табакерки не вылез Уайлдер со своим пунктом о реванше в контракте. Деонтею даже пришлось добиваться третьего боя через суд.

В отличие от второго поединка Уайлдер активно стартовал и начал атаковать корпус соперника. Однако во втором раунде Тайсон с помощью клинча сбил атакующий пыл соперника и переломил ход поединка.

Фьюри снова начал доминировать, записал себе в актив несколько нокдаунов, а в одиннадцатом раунде нокаутировал оппонента.

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