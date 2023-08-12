Сьогодні 35-річчя Тайсона Ф'юрі: ТОП-3 найкращих поєдинків "циганського балакуна"

Тайсон Фьюрі. Фото: AFP

12 серпня своє 35-річчя святкує чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі. Про цю людину складно сказати, чи вона краща як боксер, або як майстер ораторського мистецтва.

З цього приводу портал Новини.LIVE вирішив нагадати про три найкращі бої в кар'єрі "Циганського короля"

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Цікаво, що Ф'юрі за кар'єру мав мало елітних поєдинків, коли він боксував або з по-справжньому зірковим суперником, або з піковим.

За своє життя у боксі Ф'юрі виграв 33 поєдинки, з них 24 нокаутом, один бій звів до нічиєї й раніше не програвав.

Володимир Кличко. 28.11.2015

Найзначнішим поєдинком у кар'єрі Ф'юрі став бій проти об'єднаного чемпіона світу Володимира Кличка.

Тоді Тайсон мав статус проспекта, і в бою з Володимиром у нього не хотіли вірити через "коряву" манеру боксувати. При цьому Кличко тоді вважався вже віковим боксером та далеким від пікового стану. Останні бої до Ф'юрі у виконанні українця були непереконливими, але він зміг їх виграти, користуючись своєю майстерністю.

До нестандартності та майстерності Ф'юрі Кличко виявився не готовим. Тайсон був для Володимира надто пластичним, великим і швидким на ногах. До такого опонента навіть підготуватися складно, адже таких спаринг-партнерів просто немає.

За підсумком поєдинку судді слушно віддали перемогу Ф'юрі, і він виграв пояси WBA, WBO, IBF. У контракті було передбачено реванш, але Тайсон зробив усе можливе, щоб його не відбулося, та завершив кар'єру.

Деонтей Вайлдер 2. 22.02.2020

Після повернення в бокс Ф'юрі провів один бій за титул з Уайлдером, і він виявився дуже спірним. Тайсон мав перевагу майже в кожному раунді, але побував в одному глибокому нокдауні. За підсумками 12 раундів було зафіксовано нічию. Реванш напрошувався, і в лютому 2020 року боксери знову зустрілися.

Починаючи з перших секунд другого поєдинку, Ф'юрі почав дуже активно атакувати суперника і вкладатися в удари. Такий стиль енерговитратний, але план Тайсона полягав у тому, щоб протриматися довше за суперника. Уайлдер вже у другому раунді виглядав стомленим, у третьому він упав у нокдаун. На рингу всі спостерігали побиття, поки тренер американця не викинув білий рушник.

Цей бій по-справжньому зробив із Ф'юрі зірку боксу, після чого посипалися контракти з 30 і більше мільйонів доларів.

Деонтей Вайлдер 3. 9.10.2021

Ф'юрі в другій половині 2021 року збирався битися за абсолютне чемпіонство з Ентоні Джошуа. Все йшло до цього поєдинку, поки як чорт з табакерки не виліз Уайлдер зі своїм пунктом про реванш у контракті. Деонтею навіть довелося вимагати третього бою через суд.

На відміну від другого поєдинку, Вайлдер активно стартував і почав атакувати корпус суперника. Однак у другому раунді Тайсон за допомогою клінчу збив атакувальний запал суперника і переламав перебіг поєдинку.

Ф'юрі знову почав домінувати, записав собі в актив кілька нокдаунів, а в одинадцятому раунді нокаутував опонента.

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