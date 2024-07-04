УПЛ предложит клубам три варианта решения в случае снятия Днепра-1

Стало известно, как УПЛ хочет заменить Днепр-1 — три варианта развития событий
В случае, если "Днепр-1" снимется с участием в УПЛ, будут искать другой клуб для замены. В СМИ обнародовали три варианта дальнейшего развития событий.
Об этом пишет ТаТоТакое.
Решения для УПЛ
В случае если с "Днепра-1" не снимут трансферный бан до 8 июля, то УПЛ соберет срочное совещание, где будут обсуждены три варианта замены клуба. В Регламенте говорится, что в таких случаях именно УПЛ должна предложить УАФ решения.
Среди возможных решений:
- возвращение в лигу закарпатского "Миная", занявшего 15-е место в прошлом сезоне УПЛ
- проведутся матчи между "Минаем" и харьковским "Металлистом 1925", который финишировал в прошлом сезоне на последнем, 16-м месте в УПЛ
- "финал четырех" с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Левого берега" (третье место в прошлом сезоне Первой лиги) и "Эпицентра" (четвертое место в прошлом сезоне Первой лиги).
В СМИ отмечают, что основной проблемой являются трудности в расписаниях, ведь в первой лиге сезон стартует быстрее, чем в УПЛ.
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