УПЛ предложит клубам три варианта решения в случае снятия Днепра-1

Игроки Днепр-1. Фото: УАФ

В случае, если "Днепр-1" снимется с участием в УПЛ, будут искать другой клуб для замены. В СМИ обнародовали три варианта дальнейшего развития событий.

Об этом пишет ТаТоТакое.

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Решения для УПЛ

В случае если с "Днепра-1" не снимут трансферный бан до 8 июля, то УПЛ соберет срочное совещание, где будут обсуждены три варианта замены клуба. В Регламенте говорится, что в таких случаях именно УПЛ должна предложить УАФ решения.

Игроки Днепр-1 в поле. Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

Среди возможных решений:

возвращение в лигу закарпатского "Миная", занявшего 15-е место в прошлом сезоне УПЛ

проведутся матчи между "Минаем" и харьковским "Металлистом 1925", который финишировал в прошлом сезоне на последнем, 16-м месте в УПЛ

"финал четырех" с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Левого берега" (третье место в прошлом сезоне Первой лиги) и "Эпицентра" (четвертое место в прошлом сезоне Первой лиги).

В СМИ отмечают, что основной проблемой являются трудности в расписаниях, ведь в первой лиге сезон стартует быстрее, чем в УПЛ.

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

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