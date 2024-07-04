УПЛ запропонує клубам три варіанти рішення у разі зняття Дніпра-1

Стало відомо, як УПЛ хоче замінити Дніпро-1 — три варіанти розвитку подій
У разі, якщо "Дніпро-1" зніметься з участі в УПЛ шукатимуть інший клуб для заміни. У ЗМІ оприлюднили три варіанти подальшого розвитку подій.
Про це пише ТаТоТаке.
Рішення для УПЛ
У випадку, якщо з "Дніпра-1" не знімуть трансферний бан до 8 липня, то УПЛ збере термінову нараду, де будуть обговорені три варіанти заміни клубу. У Регламенті йдеться про те, що в таких випадках саме УПЛ повинна запропонувати УАФ рішення.
Серед можливих рішень:
- повернення до ліги закарпатського "Миная", який посів 15-те місце в минулому сезоні УПЛ
- проведуться матчі між "Минаєм" та харківським "Металістом 1925", який фінішував у минулому сезоні на останньому, 16-му місці в УПЛ
- "фінал чотирьох" за участю "Миная", "Металіста 1925", "Лівого берега" (третє місце в минулому сезоні Першої ліги) та "Епіцентра" (четверте місце в минулому сезоні Першої ліги).
У ЗМІ зазначають, що основною проблемою є труднощі в розкладах, адже у Першій лізі сезон стартує швидше, ніж в УПЛ.
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