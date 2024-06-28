Днепр-1 официально снимется с УПЛ и еврокубков: дата известна

Футболисты "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"

Украинская премьер-лига в ближайшее время потеряет "Днепр-1". Клуб также снимется из еврокубков.

"Днепр-1" сейчас готовит письмо о снятии команды с УПЛ, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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По информации Бурбаса, в "Днепре-1" готовят письмо о снятии команды с чемпионата Украины. Его планируют направить в УПЛ в начале следующей недели.

Источник считает, что письмо отправят 1 июля.

"Днепр-1" в прошлом сезоне чемпионата занял четвертое место и вышел в Лигу конференций, где должен был сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций с венгерской "Академией Пушкаша".

Поскольку "Днепр-1" поздно сообщил о снятии с турнира, то клуб не смогут заменить в еврокубках. Украина еще перед стартом будет иметь четыре клуба вместо пяти.

В чемпионате Украины "Днепр-1" может заменить ужгородский "Минай", который вылетел в прошлом сезоне.

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