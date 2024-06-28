Дніпро-1 офіційно зніметься з УПЛ та єврокубків: дата відома

Стало відомо, коли Дніпро-1 офіційно зніметься з УПЛ та єврокубків
Українська прем'єр-ліга найближчим часом втратить "Дніпро-1". Клуб також зніметься з єврокубків.
"Дніпро-1" зараз готує листа про зняття команди з УПЛ, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
"Дніпро-1" зникне з українського футболу
За інформацією Бурбаса, у "Дніпрі-1" готують листа про зняття команди з чемпіонату України. Його планують направити до УПЛ на початку наступного тижня.
Джерело вважає, що лист буде відправлений 1 липня.
"Дніпро-1" минулого сезону чемпіонату посів четверте місце та вийшов у Лігу конференцій, де мав зіграти у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій з угорською "Академією Пушкаша".
Оскільки "Дніпро-1" пізно повідомив про зняття з турніру, то клуб не зможе замінити в єврокубках. Україна ще перед стартом матиме чотири клуби замість п'яти.
У чемпіонаті України "Дніпро-1" може замінити ужгородський "Минай", який вилетів минулого сезону.
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