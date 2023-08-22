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Стало известно, что за травма у форварда "Шахтера": прогнозы очень прискорбные

22 августа 2023 15:20
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Агабекян Карен
редактор
Стало известно, что за травма у форварда "Шахтера": прогнозы очень прискорбные
Лассина Траоре празднует гол. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" после плохого старта в Украинской премьер-лиге потерял основного форварда. Футболист травмировался в матче с "Александрией".

У Лассины Траоре рецидив травмы колена, сообщило ТаТоТаке.

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Ранее источники сообщили, что причиной травмы могли стать большие нагрузки, которые дает новый главный тренер Патрик Ван Леувен.

Траоре в крайнем матче. Фото: "Шахтер"

Траоре пропустит осень

По информации источника, у Траоре рецидив травмы, которую он получил в начале сезона 2021/2022. Тогда у футболиста был разрыв крестообразных связок колена, из-за которого он пропустил девять месяцев.

Сейчас прогноз на восстановление форварда сборной Буркина-Фасо составляет 3-4 месяца. Возможно, игрок вернется после зимнего перерыва.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел три матча, в которых забил два мяча.

Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 7 млн евро.

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