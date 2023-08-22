Стало известно, что за травма у форварда "Шахтера": прогнозы очень прискорбные
Донецкий "Шахтер" после плохого старта в Украинской премьер-лиге потерял основного форварда. Футболист травмировался в матче с "Александрией".
У Лассины Траоре рецидив травмы колена, сообщило ТаТоТаке.
Ранее источники сообщили, что причиной травмы могли стать большие нагрузки, которые дает новый главный тренер Патрик Ван Леувен.
Траоре пропустит осень
По информации источника, у Траоре рецидив травмы, которую он получил в начале сезона 2021/2022. Тогда у футболиста был разрыв крестообразных связок колена, из-за которого он пропустил девять месяцев.
Сейчас прогноз на восстановление форварда сборной Буркина-Фасо составляет 3-4 месяца. Возможно, игрок вернется после зимнего перерыва.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел три матча, в которых забил два мяча.
Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 7 млн евро.
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