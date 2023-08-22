Стало відомо, що за травма у форварда "Шахтаря": прогнози дуже сумні
Донецький "Шахтар" після поганого старту в Українській прем'єр-лізі втратив головного форварда. Футболіст травмувався у матчі з "Олександрією".
У Лассіни Траоре рецидив травми коліна, повідомило ТаТоТаке.
Раніше джерела повідомили, що причиною травм могли стати великі навантаження, які дає новий головний тренер Патрік Ван Леувен.
Траоре пропустить осінь
За інформацією джерела, Траоре має рецидив травми, яку він отримав на початку сезону 2021/2022. Тоді у футболіста був розрив хрестоподібних зв'язок коліна, через який він пропустив дев'ять місяців.
Наразі прогноз на відновлення форварда збірної Буркіна-Фасо становить 3-4 місяці. Можливо, гравець повернеться після зимової перерви.
Нинішнього сезону 22-річний форвард провів три матчі, в яких забив два м'ячі.
Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 7 млн євро.
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