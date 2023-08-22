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Стало відомо, що за травма у форварда "Шахтаря": прогнози дуже сумні

22 серпня 2023 15:20
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Агабекян Карен
редактор
Стало відомо, що за травма у форварда "Шахтаря": прогнози дуже сумні
Лассіна Траоре святкує гол. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" після поганого старту в Українській прем'єр-лізі втратив головного форварда. Футболіст травмувався у матчі з "Олександрією".

У Лассіни Траоре рецидив травми коліна, повідомило ТаТоТаке.

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Раніше джерела повідомили, що причиною травм могли стати великі навантаження, які дає новий головний тренер Патрік Ван Леувен.

Траоре у крайньому матчі. Фото: "Шахтар"

Траоре пропустить осінь

За інформацією джерела, Траоре має рецидив травми, яку він отримав на початку сезону 2021/2022. Тоді у футболіста був розрив хрестоподібних зв'язок коліна, через який він пропустив дев'ять місяців.

Наразі прогноз на відновлення форварда збірної Буркіна-Фасо становить 3-4 місяці. Можливо, гравець повернеться після зимової перерви.

Нинішнього сезону 22-річний форвард провів три матчі, в яких забив два м'ячі.

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