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Стартовые составы матча Румыния — Украина: Мудрик и Ванат в запасе

24 июня 2023 18:37
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Агабекян Карен
редактор
Стартовые составы матча Румыния — Украина: Мудрик и Ванат в запасе
Михаил Мудрик и Анатолий Трубин в день матча Румынией. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины U-21 24 июня сыграет матч 2 тура группового этапа финальной части Чемпионата Европы-2023. Соперниками нашей команды будет Румыния.

Игра состоится на территории соперника — в Бухаресте, сообщает портал Новини.LIVE.

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Владислав Ванат и Руслан Нещерет начнут матч в запасе. Фото: УАФ

Стартовые составы

Румыния: Тирновану, Борза, Дикан, Раковицан, Пантья, Александру, Ишфа, Скрециу, Мунтяну, Петрила, Маркович

Запасные: Горча, Попа, Борза, Думитреску, Албу, Поп, Попеску, Бырлиджа, Чимпану, Мазилу, Микулеску, Питу

Главный тренер: Эмиль Сандони

Украина: Трубин, Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч, Бражко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Кащук, Сикан

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Салюк, Лях, Назаренко, Очеретько, Брагару, Мудрик, Ванат, Вьюнник

Главный тренер: Руслан Ротань

Отметим, что перед матчем поддавалось сомнению участие в матче с Румынией приехавших из национальной сборной Михаила Мудрика и Владислава Ваната, у которых проблемы со здоровьем.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

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