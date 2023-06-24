Стартові склади матчу Румунія — Україна: Мудрик та Ванат у запасі
Збірна України U-21 24 червня зіграє матч 2 туру групового етапу фінальної частини Чемпіонату Європи-2023. Суперниками нашої команди стане Румунія.
Гра відбудеться на території суперника — у Бухаресті, повідомляє портал Новини.LIVE.
У першому турі групового етапу Україна з рахунком 2:0 перемогла Хорватію, а Румунія програла Іспанії 0:3.
Стартові склади
Румунія: Тірновану, Борза, Дикан, Раковіцан, Пантья, Олександру, Ішфа, Скреціу, Мунтяну, Петрила, Маркович
Запасні: Гірча, Попа, Борза, Думітреску, Албу, Поп, Попеску, Бірліджа, Чимпану, Мазілу, Мікулеску, Піту
Головний тренер: Еміль Сандоні
Україна: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич, Бражко, Бондаренко, Судаков, Криськів, Кащук, Сікан
Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, Салюк, Лях, Назаренко, Очеретько, Брагару, Мудрик, Ванат, В'юнник
Головний тренер: Руслан Ротань
Зазначимо, що перед матчем піддавалася сумніву участь у матчі з Румунією Михайла Мудрика та Владислава Ваната, які приїхали з національної збірної, і у яких проблеми зі здоров'ям.
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.
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