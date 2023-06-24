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Стартові склади матчу Румунія — Україна: Мудрик та Ванат у запасі

24 червня 2023 18:37
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Агабекян Карен
редактор
Стартові склади матчу Румунія — Україна: Мудрик та Ванат у запасі
Михайло Мудрик та Анатолій Трубін у день матчу Румунією. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

Збірна України U-21 24 червня зіграє матч 2 туру групового етапу фінальної частини Чемпіонату Європи-2023. Суперниками нашої команди стане Румунія.

Гра відбудеться на території суперника — у Бухаресті, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Владислав Ванат та Руслан Нещерет розпочнуть матч у запасі. Фото: УАФ

Стартові склади

Румунія: Тірновану, Борза, Дикан, Раковіцан, Пантья, Олександру, Ішфа, Скреціу, Мунтяну, Петрила, Маркович

Запасні: Гірча, Попа, Борза, Думітреску, Албу, Поп, Попеску, Бірліджа, Чимпану, Мазілу, Мікулеску, Піту

Головний тренер: Еміль Сандоні

Україна: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич, Бражко, Бондаренко, Судаков, Криськів, Кащук, Сікан

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, Салюк, Лях, Назаренко, Очеретько, Брагару, Мудрик, Ванат, В'юнник

Головний тренер: Руслан Ротань

Зазначимо, що перед матчем піддавалася сумніву участь у матчі з Румунією Михайла Мудрика та Владислава Ваната, які приїхали з національної збірної, і у яких проблеми зі здоров'ям.

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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