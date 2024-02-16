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Степаненко ответил, почему судья отменил гол Шахтера в ворота Марселя

16 февраля 2024 16:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Степаненко ответил, почему судья отменил гол Шахтера в ворота Марселя
Тарас Степаненко во время матча Лиги Европы. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" поделился мнением о скандальном эпизоде первого матча 1/8 Лиги Европы с "Марселем". Судья не засчитал гол в ворота французской команды. 

"Шахтер" на последних минутах матча вырвал ничью, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "горняков". 

Команда Марино Пушича дважды пропускала голы в матче с "Марселем", но оба раза ей удалось отыграться. В итоге встреча завершилась результативной ничьей. Исход противостояния будет решен в ответном поединке, который пройдет в Марселе через неделю, 22 февраля. 

Шахтер Донецк
Футболисты празднуют гол. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Эпизод с голом и ошибки "Шахтера" 

Тарас Степаненко высоко оценил футбол, который "горняки" продемонстрировали в немецком Гамбурге. Он напомнил, что украинская команда доминировала и создала много моментов у ворот соперника. Капитан "Шахтера" прокомментировал и эпизод с голом Эгиналдо, который не был засчитан. 

Степаненко задал судье вопрос, почему арбитр остановил игру, ведь в результате той атаке "горнякам" удалось отличиться. Рефери ответил, что увидел, как футболисты остановились. По правилам футбола, судья должен позволить команде довести атаку до конца. 

При этом капитан "Шахтера" отметил, что команда могла одержать победу, но ошибки в обороне и недостаток игровой практики сказались на итоговом результате. По его словам, в ответном поединке украинская команда продемонстрирует совсем другой футбол. 

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Тарас Степаненко

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