Степаненко відповів, чому суддя скасував гол Шахтаря у ворота Марселя

Тарас Степаненко під час матчу Ліги Європи. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" поділився думкою про скандальний епізод першого матчу 1/8 Ліги Європи з "Марселем". Суддя не зарахував гол у ворота французької команди.

"Шахтар" на останніх хвилинах матчу вирвав нічию, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "гірників".

Команда Маріно Пушича двічі пропускала голи у матчі з "Марселем", але обидва рази їй вдалося відігратися. У результаті зустріч завершилася результативною нічиєю. Вихід протистояння буде вирішений у поєдинку у відповідь, який пройде в Марселі через тиждень, 22 лютого.

Футболісти святкують гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Епізод з голом та помилки "Шахтаря"

Тарас Степаненко високо оцінив футбол, який "гірники" продемонстрували у німецькому Гамбурзі. Він нагадав, що українська команда домінувала та створила багато моментів біля воріт суперника. Капітан "Шахтаря" прокоментував і епізод із голом Егіналдо, який не було зараховано.

Степаненко поставив судді питання, чому арбітр зупинив гру, адже в результаті тій атаці "гірникам" вдалося відзначитися. Рефері відповів, що побачив, як футболісти зупинились. За правилами футболу, суддя має дозволити команді довести атаку до кінця.

При цьому капітан "Шахтаря" зазначив, що команда могла здобути перемогу, але помилки в обороні та нестача ігрової практики позначилися на підсумковому результаті. За його словами, у поєдинку у відповідь українська команда продемонструє зовсім інший футбол.

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