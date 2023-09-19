Судаков назвал неожиданную проблему "Шахтера"
Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал итоги трансферной кампании "горняков". Молодой футболист признался в том, что в команде есть определенные проблемы.
Легионеры донецкой команды пока не нашли общий язык с другими игроками, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Минувшие летом "Шахтер" снова подписал сразу несколько бразильских игроков. Ряды "горняков" пополнили Невертон, Эгиналдо, Педриньо и Лукас Тейлор. В перспективе они способны усилить игру команды, но пока футболистам не удалось даже стать полноценной частью коллектива.
Что Судаков рассказал о бразильцах
Хавбек "Шахтера" откровенно признался в том, что новички команды не знают ни английского, ни тем более украинского языка. При этом бразильцы держатся обособленно, общаются исключительно друг с другом.
Футболисты из Южной Америки пока не проявляют желание стать частью команды, подружиться с другими игроками. В "Шахтере" только Тарас Степаненко немного говорит по-португальски, другой связи с бразильцами нет.
При этом Георгий Судаков не может ничего сказать о том, как новички "Шахтера" действуют на поле. Украинский хавбек пока не видел в деле южноамериканцев.
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