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Судаков назвал неожиданную проблему "Шахтера"

19 сентября 2023 16:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков назвал неожиданную проблему "Шахтера"
Георгий Судаков выходит на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал итоги трансферной кампании "горняков". Молодой футболист признался в том, что в команде есть определенные проблемы.

Легионеры донецкой команды пока не нашли общий язык с другими игроками, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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Минувшие летом "Шахтер" снова подписал сразу несколько бразильских игроков. Ряды "горняков" пополнили Невертон, Эгиналдо, Педриньо и Лукас Тейлор. В перспективе они способны усилить игру команды, но пока футболистам не удалось даже стать полноценной частью коллектива. 

Георгий Судаков
Судаков против Беллингема. Фото: Reuters/Matthew Childs

Что Судаков рассказал о бразильцах 

Хавбек "Шахтера" откровенно признался в том, что новички команды не знают ни английского, ни тем более украинского языка. При этом бразильцы держатся обособленно, общаются исключительно друг с другом. 

Футболисты из Южной Америки пока не проявляют желание стать частью команды, подружиться с другими игроками. В "Шахтере" только Тарас Степаненко немного говорит по-португальски, другой связи с бразильцами нет. 

При этом Георгий Судаков не может ничего сказать о том, как новички "Шахтера" действуют на поле. Украинский хавбек пока не видел в деле южноамериканцев. 

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