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Судаков назвав несподівану проблему "Шахтаря"

19 вересня 2023 16:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков назвав несподівану проблему "Шахтаря"
Георгій Судаков виходить на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков прокоментував підсумки трансферної кампанії "гірників". Молодий футболіст зізнався, що в команді є певні проблеми.

Легіонери донецької команди поки не порозумілися з іншими гравцями, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Минулого літа "Шахтар" знову підписав відразу кілька бразильських гравців. Ряди "гірників" поповнили Невертон, Егіналдо, Педріньйо та Лукас Тейлор. У перспективі вони здатні посилити гру команди, але поки що футболістам не вдалося навіть стати повноцінною частиною колективу.

Георгій Судаков
Судаків проти Беллінгема. Фото: Reuters/Matthew Childs

Що Судаков розповів про бразильців

Хавбек "Шахтаря" відверто зізнався у тому, що новачки команди не знають ані англійської, ані тим більше української мови. При цьому бразильці тримаються окремо, спілкуються виключно один з одним.

Футболісти з Південної Америки поки не виявляють бажання стати частиною команди, потоваришувати з іншими гравцями. У "Шахтарі" лише Тарас Степаненко трохи розмовляє португальською, іншого зв'язку з бразильцями немає.

При цьому Георгій Судаков не може нічого сказати про те, як новачки "Шахтаря" діють на полі. Український хавбек поки що не бачив у справі південноамериканців.

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