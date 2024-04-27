Судаков и Сикан принесли победу Шахтеру над ЛНЗ, а Бондаренко получил травму

Даниил Сикан забил девятый гол. Фото: Шахтер

Донецкий "Шахтер" уверенно победил ЛНЗ в 26-м туре УПЛ , но потерял одного из лидеров. Голами в составе "горняков" отличились Сикан, Судаков и Эгиналдо, а Бондаренко не сумел завершить матч из-за травмы.

Подробности матча — в материале Новини.LIVE.

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Матч начался с травмы для одного из основных игроков "Шахтера". Артем Бондаренко на ровном месте получил повреждение голеностопа, в тот момент даже мяч рядом с ним не был. После оказания медицинской помощи Бондаренко вернулся на газон, но через минуту остановился и снова схватился за ногу. Артем оставил поле на носилках и в слезах.

Девятый гол Сикана

На 40-й минуте "Шахтер" открыл счет. Кевин с левого фланга навесил примерно на линию вратарской, Сикан головой переправил мяч в ворота. Это девятый гол нападающего в нынешнем чемпионате. Даниил отметился результативным ударом в четвертом матче подряд.

ЛНЗ создавал моменты и пытался отыграться, но вместо этого дончане забили второй гол. Кучеренко отдал пас на Рыбалку, который был недалеко от линии штрафной. Марлон запрессинговал Сергея, забрал мяч, вышел по центру к воротам и отпасовал направо на Судакова. Георгий без проблем попал в пустые ворота.

А в конце встречи "горняки" забили еще и третью. Эгиналду с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Траоре и пробил примерно с линии штрафной — мяч влетел точно в угол ворот.

ЛНЗ – "Шахтер" – 0:3

Голый: Сикан (40), Судаков (63), Эгиналду (90+2).

Предупреждения: Яшари (24), Эйнел (73) — Сикан (45+3).

ЛНЗ: Кучеренко — Муравский, Салиху, Стасюк, Г.Пасич (Олейник, 86) — Яшари, Бар (Бойко, 62), Рыбалка, Эйнел, Наумец (Насонов, 72) — Молло (Хобленко, 46).

"Шахтер": Ризнык — Педриньо, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко, Судаков, Зубков (Эгиналду, 66), Бондаренко (Марлон, 9), Кевин (Швед, 88) — Сикан (Траоре, 66).

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