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Судаков та Сікан принесли перемогу Шахтарю над ЛНЗ, а Бондаренко отримав травму

27 квітня 2024 20:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Судаков та Сікан принесли перемогу Шахтарю над ЛНЗ, а Бондаренко отримав травму
Данило Сікан забив дев'ятий гол. Фото: Шахтар
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Донецький "Шахтар" впевнено переміг ЛНЗ у 26-му турі УПЛ, але втратив одного з лідерів. Голами у складі "гірників" відзначились Сікан, Судаков та Егіналдо, а Бондаренко не зумів завершити матч через травму.

Подробиці матчу — в матеріалі Новини.LIVE.

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Матч розпочався з травми для одного з основних гравців "Шахтаря". Артем Бондаренко на рівному місці отримав пошкодження гомілкостопу, у той момент навіть м’яча поруч з ним не було. Після надання медичної допомоги Бондаренко повернувся на газон, але через хвилину зупинився і знову схопився за ногу. Артем залишив поле на ношах і в сльозах.

Дев'ятий гол Сікана

На 40-й хвилині "Шахтар" відкрив рахунок. Кевін з лівого флангу навісив приблизно на лінію воротарського майданчика, Сікан головою переправив м'яч у ворота. Це дев’ятий гол форварда в нинішньому чемпіонаті. Данило відзначився результативним ударом у четвертому матчі поспіль.

ЛНЗ створював моменти та намагався відігратись, але замість цього донеччани забили другий гол. Кучеренко віддав пас на Рибалку, який був неподалік від лінії штрафного майданчика. Марлон запресингував Сергія, забрав м'яч, вийшов по центру до воріт і відпасував праворуч на Судакова. Георгій без проблем влучив у порожні ворота.

А наприкінці зустрічі "гірники" забили ще й третій. Егіналду з лівого флангу змістився в центр, обігрався в пас з Траоре та пробив приблизно з лінії штрафного майданчика – м'яч влетів точно в кут воріт.

ЛНЗ — "Шахтар" — 0:3

Голы: Сікан (40), Судаков (63), Егіналду (90+2).

Попередження: Яшарі (24), Ейнел (73) — Сікан (45+3).

ЛНЗ: Кучеренко — Муравський, Саліху, Стасюк, Г.Пасіч (Олійник, 86) — Яшарі, Бар (Бойко, 62), Рибалка, Ейнел, Наумець (Насонов, 72) — Молло (Хобленко, 46).

"Шахтар": Різник — Педріньйо, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко, Судаков, Зубков (Егіналду, 66), Бондаренко (Марлон, 9), Кевін (Швед, 88) — Сікан (Траоре, 66).

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ФК Шахтар
Данило Сікан
Георгій Судаков
Артем Бондаренко
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