Судакова в следующем сезоне будет тренировать Конте

Антонио Конте может перейти в "Наполи". Фото: instagram.com/antonioconte

Итальянский "Наполи" активно ищет нового главного тренера. После ухода Лучано Спалетти клуб провалил текущий сезон.

Поэтому команда сейчас договаривается с известным итальянским специалистом Антонио Конте, сообщил rainews.it.

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Конте возвращается в Серию А

По информации источника, переговоры "Наполи" с Конте продвигаются и специалист дал согласие на переход.

Планируется, что с Конте подпишут трехлетний контракт с зарплатой в 6,5 млн евро в год.

Немаловажно, что Конте согласился на трансферную политику клуба, который летом планирует лишь точечные подписания. В планах команды подписать украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова за 50 млн евро.

Отметим, что в 2023 году Конте из-за неудовлетворительных результатов уволили из Лондонского "Тоттенхэма".

На текущий момент "Наполи", который является действующим чемпионом Италии, занимает восьмое место в Серии А, имея в активе 49 очков. Команда на девять баллов отстает от пятого места, которое даст право участвовать в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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