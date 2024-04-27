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Судакова в следующем сезоне будет тренировать Конте

27 апреля 2024 11:15
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Агабекян Карен
редактор
Судакова в следующем сезоне будет тренировать Конте
Антонио Конте может перейти в "Наполи". Фото: instagram.com/antonioconte
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Итальянский "Наполи" активно ищет нового главного тренера. После ухода Лучано Спалетти клуб провалил текущий сезон.

Поэтому команда сейчас договаривается с известным итальянским специалистом Антонио Конте, сообщил rainews.it.

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Конте возвращается в Серию А

По информации источника, переговоры "Наполи" с Конте продвигаются и специалист дал согласие на переход.

Планируется, что с Конте подпишут трехлетний контракт с зарплатой в 6,5 млн евро в год.

Немаловажно, что Конте согласился на трансферную политику клуба, который летом планирует лишь точечные подписания. В планах команды подписать украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова за 50 млн евро.

Отметим, что в 2023 году Конте из-за неудовлетворительных результатов уволили из Лондонского "Тоттенхэма".

На текущий момент "Наполи", который является действующим чемпионом Италии, занимает восьмое место в Серии А, имея в активе 49 очков. Команда на девять баллов отстает от пятого места, которое даст право участвовать в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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футбол
Серия А
Наполи
Антонио Конте
Георгий Судаков

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