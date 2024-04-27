Судакова наступного сезону тренуватиме Конте

Антоніо Конте може перейти до "Наполі". Фото: instagram.com/antonioconte

Італійський "Наполі" активно шукає нового головного тренера. Після відходу Лучано Спалетті клуб провалив поточний сезон.

Тому команда зараз домовляється із відомим італійським фахівцем Антоніо Конте, повідомив rainews.it.

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Конте повертається до Серії А

За інформацією джерела, переговори "Наполі" з Конте просуваються і фахівець дав згоду на перехід.

Планується, що з Конте підпишуть трирічний контракт із зарплатою 6,5 млн євро на рік.

Важливо, що Конте погодився на трансферну політику клубу, який планує влітку лише точкові підписання. У планах команди підписати українського півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова за 50 млн євро.

Зазначимо, що у 2023 році Конте через незадовільні результати звільнили з Лондонського "Тоттенгема".

На цю мить "Наполі", який є чинним чемпіоном Італії, посідає восьме місце у Серії А, маючи в активі 49 очок. Команда на дев'ять балів відстає від п'ятого місця, яке дасть право брати участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

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