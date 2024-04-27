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Судакова наступного сезону тренуватиме Конте

27 квітня 2024 11:15
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Агабекян Карен
редактор
Судакова наступного сезону тренуватиме Конте
Антоніо Конте може перейти до "Наполі". Фото: instagram.com/antonioconte
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Італійський "Наполі" активно шукає нового головного тренера. Після відходу Лучано Спалетті клуб провалив поточний сезон.

Тому команда зараз домовляється із відомим італійським фахівцем Антоніо Конте, повідомив rainews.it.

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Конте повертається до Серії А

За інформацією джерела, переговори "Наполі" з Конте просуваються і фахівець дав згоду на перехід.

Планується, що з Конте підпишуть трирічний контракт із зарплатою 6,5 млн євро на рік.

Важливо, що Конте погодився на трансферну політику клубу, який планує влітку лише точкові підписання. У планах команди підписати українського півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова за 50 млн євро.

Зазначимо, що у 2023 році Конте через незадовільні результати звільнили з Лондонського "Тоттенгема".

На цю мить "Наполі", який є чинним чемпіоном Італії, посідає восьме місце у Серії А, маючи в активі 49 очок. Команда на дев'ять балів відстає від п'ятого місця, яке дасть право брати участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

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футбол
Серія А
Наполі
Антоніо Конте
Георгій Судаков

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