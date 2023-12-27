Суперлига готовит для участников 15 млрд евро за три года

Идеолог проекта Суперлиги и президент "Реала" Флорентино Перес. Скриншот YouTube

После выигранного суда против ФИФА и УЕФА футбольная Суперлига начала активную работу. Новая лига даже знает, чем привлечь потенциальных участников.

Спонсоры за первые три сезона готовы дать клубам 15 млрд евро, сообщила журналистка Аранча Родригес в X.

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Какие условия выделения средств

Участники суперлиги ежегодно разделят между собой почти 5 млрд евро. Еще по 400 млн евро ежегодно будут идти в фонд для развития детского футбола и на бедные клубы. В УЕФА есть идентичный фонд солидарности, на который ежегодно из бюджета организации уходит 200 млн евро.

Профинансируют 15 млрд за три года инвесторы из США и Европы, которые в будущем хотят сделать Суперлигу прибыльным бизнесом.

Отметим, что Суперлигу планируется запустить в 2025 году. Участниками станут 64 команды, которые разделят на три дивизиона.

Большинство топовых клубов отказалось от участия в Суперлиге из-за опасений санкций от своих лиг и из-за недовольства болельщиков. В Англии против нового турнира выступило правительство. Поддерживают проект только "Реал", "Барселона" и "Наполи".

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