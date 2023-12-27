Суперліга готує для учасників 15 млрд євро за три роки

Ідеолог проекту Суперліги та президент "Реалу" Флорентіно Перес. Скріншот YouTube

Після виграного суду проти ФІФА та УЄФА футбольна Суперліга почала активну роботу. Нова ліга навіть знає чим заманити потенційних учасників.

Спонсори за перші три сезони готові дати клубам 15 млрд євро, повідомила журналістка Аранча Родрігес в X.

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Які умови виділення коштів

Учасники суперліги кожного року розділять між собою майже по 5 млрд євро. Ще по 400 млн євро щорічно йтимуть у фонд для розвитку дитячого футболу та на бідні клуби. В УЄФА є ідентичний фонд солідарності, на який щорічно з бюджету організації йде 200 млн євро.

Профінансують 15 млрд за три роки інвестори із США та Європи, які в майбутньому хочуть зробити Суперлігу прибутковим бізнесом.

Зазначимо, що Суперлігу планують запустити у 2025 році. Учасниками стануть 64 команди, які поділять на три дивізіони.

Більшість топових клубів відмовилась від участі в Суперлізі через побоювання санкцій від своїх ліг та через невдоволення вболівальників. У Англії проти нового турніру виступив уряд. Підтримують проект лише "Реал", "Барселона" та "Наполі".

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