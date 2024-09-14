Игорь Суркис прокомментировал работу Чохонелидзе в Динамо

Суркис оценил работу Чохонелидзе в Динамо – как клуб попрощался с легендарным работником
Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с клубом. В то же время президент клуба Игорь Суркис поблагодарил его за многолетнюю работу.
Об этом говорится на официальном сайте "Динамо".
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Суркис оценил работу Резо Чохонелидзе в клубе и трогательно поблагодарил его за многолетнее сотрудничество. Он подчеркнул, что Чохонелидзе всю свою жизнь посвятил футболу и в свою деятельность в должности директора вложил "душу и сердце".
"Помимо вашего высокого профессионализма, ответственности, неисчерпаемых знаний в сфере футбола вы покорили коллег, подчиненных и руководителей своими человеческими качествами и высокими моральными ценностями", — отметил Суркис.
По его словам, с бывшим генеральным директором всегда было приятно общаться, ведь он излучает тепло и неравнодушие.
"Вы всегда не только внимательно слушали, но и охотно делились своими идеями, взглядами на футбол, компетентными мнениями по самым разным ситуациям и могли дать дельный совет по любому, даже самому сложному вопросу", — говорится в заявлении.
Также Суркис уверен, что они не раз увидятся на футбольных полях Европы.
"Искренне желаю вам успехов, новых достижений и побед во всех сферах вашей жизни", — говорит он.
Известно, что Резо Чохонелидзе возглавил должность гендиректора в сентябре 2007 года. Он отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды. Также специалист много работал с молодежными командами "Динамо". Чохонелидзе очень часто присутствовал как на официальных матчах киевского клуба, так и на тренировочных сборах и тренировках.
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