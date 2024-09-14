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Суркис оценил работу Чохонелидзе в Динамо – как клуб попрощался с легендарным работником

14 сентября 2024 10:54
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Игорь Суркис прокомментировал работу Чохонелидзе в Динамо
Резо Чохонелидзе. Фото: ФК Динамо
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с клубом. В то же время президент клуба Игорь Суркис поблагодарил его за многолетнюю работу.

Об этом говорится на официальном сайте "Динамо".

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Суркис оценил работу Резо Чохонелидзе в клубе и трогательно поблагодарил его за многолетнее сотрудничество. Он подчеркнул, что Чохонелидзе всю свою жизнь посвятил футболу и в свою деятельность в должности директора вложил "душу и сердце".

"Помимо вашего высокого профессионализма, ответственности, неисчерпаемых знаний в сфере футбола вы покорили коллег, подчиненных и руководителей своими человеческими качествами и высокими моральными ценностями", — отметил Суркис.

По его словам, с бывшим генеральным директором всегда было приятно общаться, ведь он излучает тепло и неравнодушие.

"Вы всегда не только внимательно слушали, но и охотно делились своими идеями, взглядами на футбол, компетентными мнениями по самым разным ситуациям и могли дать дельный совет по любому, даже самому сложному вопросу", — говорится в заявлении.

Также Суркис уверен, что они не раз увидятся на футбольных полях Европы.

"Искренне желаю вам успехов, новых достижений и побед во всех сферах вашей жизни", — говорит он.

Сообщение ФК Динамо о Резо Чохонелидзе
Сообщение ФК Динамо о завершении работы Резо Чохонелидзе. Фото: скриншот

Известно, что Резо Чохонелидзе возглавил должность гендиректора в сентябре 2007 года. Он отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды. Также специалист много работал с молодежными командами "Динамо". Чохонелидзе очень часто присутствовал как на официальных матчах киевского клуба, так и на тренировочных сборах и тренировках.

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Киев футбол Украина Динамо Игорь Суркис

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