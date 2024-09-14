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Суркіс оцінив роботу Чохонелідзе в Динамо — як клуб попрощався з легендарним працівником

14 вересня 2024 10:54
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Ігор Суркіс прокоментував роботу Чохонелідзе в Динамо
Резо Чохонелідзе. Фото: ФК Динамо
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Генеральний директор київського "Динамо" Резо Чохонелідзе припинив співпрацю з клубом. Водночас президент клубу Ігор Суркіс подякував йому за багаторічну роботу. 

Про це йдеться на офіційному сайті "Динамо". 

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Суркіс оцінив роботу Резо Чохонелідзе у клубі та зворушливо подякував йому за багаторічну співпрацю. Він наголосив, що Чохонелідзе все своє життя присвятив футболу та у свою діяльність на посаді директора вклав "душу і серце".

"Окрім вашого високого професіоналізму, відповідальності, невичерпних знань у сфері футболу, ви підкорили колег, підлеглих та керівників своїми людськими якостями та високими моральними цінностями", — зазначив Суркіс.

За його словами, з колишнім генеральним директором було завжди приємно спілкуватися, адже він випромінює тепло та небайдужість. 

"Ви завжди не лише уважно слухали, а й охоче ділилися своїми ідеями, поглядами на футбол, компетентними думками щодо найрізноманітніших ситуацій та могли дати слушну пораду щодо будь-якого, навіть найскладнішого, питання", — йдеться в заяві. 

Також Суркіс впевнений, що вони не раз побачаться на футбольних полях Європи. 

"Щиро бажаю вам успіхів, нових досягнень та перемог у всіх сферах вашого життя", — каже він.

Допис ФК Динамо про Резо Чохонелідзе
Допис ФК Динамо про завершення роботи Резо Чохонелідзе. Фото: скриншот 

Відомо, що Резо Чохонелідзе очолив посаду гендиректора у вересні 2007 року. Він відповідав за сприятливий мікроклімат всередині команди. Також фахівець багато працював із молодіжними командами "Динамо". Чохонелідзе дуже часто був присутній як на офіційних матчах київського клубу, так і на тренувальних зборах та тренуваннях.

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Київ футбол Україна Динамо Ігор Суркіс

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