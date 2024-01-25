Суркис рассказал, почему поддержал кандидатуру Шевченко на пост президента УАФ

Бывший глава ФФУ Григорий Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Народный депутат, бывший глава ФФУ (УАФ) и почетный член УЕФА Григорий Суркис поддержал Андрея Шевченко как кандидата на должность президента УАФ. С прошлым главой Андреем Павелко у него были плохие отношения и поэтому он воодушевлен сменой руководства.

Об этом Суркис рассказал в комментарии "Трибуне".

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Отметим, что пока Павелко сидит в СИЗО по обвинению в коррупции, 25 января состоится Конгресс УАФ, на котором Шевченко изберут новым руководителем.

Андрей Шевченко станет главой УАФ. Фото: УАФ

Суркис поддержал своего бывшего футболиста

Суркис во врем Конгресса не сможет голосовать, но если бы он имел такую возможность, то отдал бы голос за Шевченко.

"Я бы голосовал за человека, который за все, что брался - почти все у него получалось. Это именно Андрей Шевченко, который на мой взгляд, был огромной фигурой в футболе. Сейчас, когда наша страна страдает от рашистского нашествия, он был первым, кто продвигал бренд UNITED24 на мировой арене. Сейчас у него новый вызов", — сказал Суркис.

Также Суркис отметил, что дуэт главного тренера национальной сборной Сергея Реброва и президента УАФ Андрея Шевченко сможет принести Украине много побед, как и в те времена, когда этот дуэт нападающих приносил победы "Динамо".

"Они создадут вертикаль национальных сборных, которая будет давать возможность получать новые вызовы не только тем 11 игрокам, играющим в топовых чемпионатах, но и молодежи", — добавил Суркис.

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