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Суркіс розповів, чому підтримав кандидатуру Шевченка на пост президента УАФ

25 січня 2024 14:11
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Агабекян Карен
редактор
Суркіс розповів, чому підтримав кандидатуру Шевченка на пост президента УАФ
Колишній глава ФФУ Григорій Суркіс. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Народний депутат, колишній голова ФФУ (УАФ) та почесний член УЄФА Григорій Суркіс підтримав Андрія Шевченка як кандидата на посаду президента УАФ. З минулим головою Андрієм Павелком він мав погані стосунки й тому задоволений зміною керівництва.

Про це Суркіс розповів у коментарі "Трибуні".

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Зазначимо, що поки Павелко сидить у СІЗО за звинуваченням у корупції, 25 січня відбудеться Конгрес УАФ, на якому Шевченка оберуть новим керівником.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко стане головою УАФ Фото: УАФ

Суркіс підтримав свого колишнього футболіста

Суркіс під час Конгресу не зможе голосувати, але якби він мав таку можливість, то віддав би голос за Шевченка.

"Я б голосував за людину, яка за все, що бралася — майже все у неї виходило. Це саме Андрій Шевченко, який, на мій погляд, був величезною фігурою у футболі. Зараз, коли наша країна страждає від рашистської навали, він був першим, хто просував бренд UNITED24 на світовій арені. Зараз у нього новий виклик", — сказав Суркіс.

Також Суркіс зазначив, що дует головного тренера національної збірної Сергія Реброва та президента УАФ Андрія Шевченка зможе принести Україні багато перемог, як і в часи, коли цей дует нападників приносив перемоги "Динамо".

"Вони створять вертикаль національних збірних, яка даватиме можливість отримувати нові виклики не лише тим 11 гравцям, які грають у топових чемпіонатах, а й молоді", — додав Суркіс.

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футбол
Андрій Шевченко
Андрій Павелко
УАФ
Григорій Суркіс

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