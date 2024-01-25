Суркіс розповів, чому підтримав кандидатуру Шевченка на пост президента УАФ
Народний депутат, колишній голова ФФУ (УАФ) та почесний член УЄФА Григорій Суркіс підтримав Андрія Шевченка як кандидата на посаду президента УАФ. З минулим головою Андрієм Павелком він мав погані стосунки й тому задоволений зміною керівництва.
Про це Суркіс розповів у коментарі "Трибуні".
Зазначимо, що поки Павелко сидить у СІЗО за звинуваченням у корупції, 25 січня відбудеться Конгрес УАФ, на якому Шевченка оберуть новим керівником.
Суркіс підтримав свого колишнього футболіста
Суркіс під час Конгресу не зможе голосувати, але якби він мав таку можливість, то віддав би голос за Шевченка.
"Я б голосував за людину, яка за все, що бралася — майже все у неї виходило. Це саме Андрій Шевченко, який, на мій погляд, був величезною фігурою у футболі. Зараз, коли наша країна страждає від рашистської навали, він був першим, хто просував бренд UNITED24 на світовій арені. Зараз у нього новий виклик", — сказав Суркіс.
Також Суркіс зазначив, що дует головного тренера національної збірної Сергія Реброва та президента УАФ Андрія Шевченка зможе принести Україні багато перемог, як і в часи, коли цей дует нападників приносив перемоги "Динамо".
"Вони створять вертикаль національних збірних, яка даватиме можливість отримувати нові виклики не лише тим 11 гравцям, які грають у топових чемпіонатах, а й молоді", — додав Суркіс.
Нагадаємо, "Динамо" купить у "Кривбасу" конкурента для Попова та Дячука.
Шовковський ввів у "Динамо" те, чого не було за Луческа — інсайд із команди.
Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.
"Манчестер Сіті" обрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення.
Мбаппе нарешті вирішив, де продовжить кар'єру.
Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі.
Читайте Новини.LIVE!