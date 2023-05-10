Свитолина и Цуренко сыграли между собой в Риме: результат поединка

Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко встретились в очном поединке первого круга турнира WTA 1000 в столице Италии — Риме. Победителем двухсетового противостояния стала Цуренко.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Леся Цуренко в двух сетах одолела Элину Свитолину в рамках первого круга "тысячника" в Риме. Поединок длился один час 37 минут.

Элина Свитолина на тренировке. Фото: Instagram/elisvitolina

Первая партия завершилась со счетом 6:4, а вторая далась Лесе еще легче — 6:3.

Это была четвертая очная встреча Свитолиной и Цуренко. После этого матча обе теннисистки имеют в своем активе по две победы друг над другом.

WTA 1000 Рим. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 6:3

Во втором раунде турнира Леся Цуренко померяется силами с 28-й сеяной — представительницей Соединенных Штатов Бернардой Перой.

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