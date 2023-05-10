Світоліна і Цуренко зіграли між собою у Римі: результат поєдинку

Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко зустрілись в очному поєдинку першого кола турніру WTA 1000 у столиці Італії — Римі. Переможцем двохсетового протистояння стала Цуренко.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Леся Цуренко у двох сетах здолала Еліну Світоліну в рамках першого кола "тисячника" в Римі. Поєдинок тривав одну годину 37 хвилин.

Еліна Світоліна на тренуванні. Фото: Instagram/elisvitolina

Перша партія завершилась з рахунком 6:4, а друга далася Лесі ще легше — 6:3.

Це була четверта очна зустріч Світоліної та Цуренко. Після цього матчу обидві тенісистки мають у своєму активі по дві перемоги одна над одною.

WTA 1000 Рим. Перше коло

Леся Цуренко (Україна) — Еліна Світоліна (Україна) — 6:4, 6:3.

У другому раунді турніру Леся Цуренко поміряється силами з 28-ю сіяною — представницею Сполучених Штатів Бернардою Перою.

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