Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свитолина рассказала, что ее мотивируют люди, защищающие Украину arrow

Свитолина рассказала, что ее мотивируют люди, защищающие Украину

8 января 2024 18:28
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Свитолина рассказала, что ее мотивируют люди, защищающие Украину
Элина Свитолина. Фото: Twitter/TheTennisLetter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в финал турнира WTA в Окленде рассказала, что вдохновляет ее на новые успехи. По словам одесситки, она имела особую мотивацию в каждом матче благодаря всем украинцам, которые защищают Родину.

Свитолина очень гордится тем, что у нее есть несгибаемый украинский дух, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

"Я всегда напоминаю себе, что сейчас есть множество людей, мужчин и женщин, которые борются за нашу страну. А я нахожусь здесь, в безопасном месте, и у меня есть потрясающая возможность играть в теннис на глазах у стольких людей, заниматься спортом, который я люблю, и я должен дорожить этим моментом", — сказала украинка после матча.

Свитолина рассказала про травмы

Также Элина рассказала о своем физическом состоянии, поскольку во время финального матча ей приходилось вызывать врача на корт.

"У меня болит спина, бедро, все пальцы на ногах в синяках и болит колено. Мне понадобилось 45 минут, чтобы затейпировать его. Так что здесь требовалась целая команда врачей. Конечно грустно, что я не смогла выиграть и привезти трофей в свою страну Но в конце концов главное — это боевой дух. Нужно наслаждаться большими поединками и надеяться, что у меня еще будут возможности сыграть в финале", — считает украинка.

Первая ракетка Украины говорит, что получает множество сообщений, от украинцев, которые ее поддерживают и говорят, что ее матчи приносят немного светлых моментов в их дни.

"Я должен бороться. Те люди, которые борются за Украину, дают мне эту мотивацию, дают мне это мужество и этот несокрушимый дух, они действительно мотивируют меня к тому, чтобы показать свою лучшую версию себя. Поэтому я очень горжусь тем, что я украинка "Мы боремся за нашу свободу, и это то, что я напоминаю себе каждый день, и это огромная мотивация, чтобы выкладываться на 100 процентов каждый раз, когда я выхожу на корт", — уверяет Свитолина.

Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии. 

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно. 

Звездный футболист "Динамо" сделал невероятное предложение своей девушке. 

Неожиданно умер бывший игрок сборной Украины Шершун.

"Барселона" продаст лидера и пригласит экс-игрока "Манчестер Юнайтед".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме