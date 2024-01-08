Свитолина рассказала, что ее мотивируют люди, защищающие Украину

Элина Свитолина. Фото: Twitter/TheTennisLetter

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в финал турнира WTA в Окленде рассказала, что вдохновляет ее на новые успехи. По словам одесситки, она имела особую мотивацию в каждом матче благодаря всем украинцам, которые защищают Родину.

Свитолина очень гордится тем, что у нее есть несгибаемый украинский дух, передает Новини.LIVE.

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"Я всегда напоминаю себе, что сейчас есть множество людей, мужчин и женщин, которые борются за нашу страну. А я нахожусь здесь, в безопасном месте, и у меня есть потрясающая возможность играть в теннис на глазах у стольких людей, заниматься спортом, который я люблю, и я должен дорожить этим моментом", — сказала украинка после матча.

Свитолина рассказала про травмы

Также Элина рассказала о своем физическом состоянии, поскольку во время финального матча ей приходилось вызывать врача на корт.

"У меня болит спина, бедро, все пальцы на ногах в синяках и болит колено. Мне понадобилось 45 минут, чтобы затейпировать его. Так что здесь требовалась целая команда врачей. Конечно грустно, что я не смогла выиграть и привезти трофей в свою страну Но в конце концов главное — это боевой дух. Нужно наслаждаться большими поединками и надеяться, что у меня еще будут возможности сыграть в финале", — считает украинка.

Элина Свитолина после ликвидации Coco Gauff в Auckland Final:



“I want to congratulate Coco & her team for the great start of the year. Отличный ход в Australian Open... Тяжелый loss today of course. I hope I can come back next year to play more tenis here.” ❤️ pic.twitter.com/IJqMw2x8Wy – The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 7, 2024

Первая ракетка Украины говорит, что получает множество сообщений, от украинцев, которые ее поддерживают и говорят, что ее матчи приносят немного светлых моментов в их дни.

"Я должен бороться. Те люди, которые борются за Украину, дают мне эту мотивацию, дают мне это мужество и этот несокрушимый дух, они действительно мотивируют меня к тому, чтобы показать свою лучшую версию себя. Поэтому я очень горжусь тем, что я украинка "Мы боремся за нашу свободу, и это то, что я напоминаю себе каждый день, и это огромная мотивация, чтобы выкладываться на 100 процентов каждый раз, когда я выхожу на корт", — уверяет Свитолина.

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