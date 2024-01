Свитолина рассказала, что ее мотивируют люди, защищающие Украину

Элина Свитолина после ликвидации Coco Gauff в Auckland Final:



“I want to congratulate Coco & her team for the great start of the year. Отличный ход в Australian Open... Тяжелый loss today of course. I hope I can come back next year to play more tenis here.” ❤️ pic.twitter.com/IJqMw2x8Wy