Світоліна розповіла, що її мотивують люди, які захищають Україну

Еліна Світоліна. Фото: Twitter/TheTennisLetter

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу у фінал турніру WTA в Окленді розповіла, що її надихає на нові успіхи. За словами одеситки вона мала особливу мотивацію в кожному матчі завдяки усім українцям, які боронять Батьківщину.

Світоліна дуже пишається тим, що в неї є незламний український дух, передає Новини.LIVE.

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"Я завжди нагадую собі, що зараз є безліч людей, чоловіків і жінок, які борються за нашу країну. А я перебуваю тут, у безпечному місці, і я маю приголомшливу можливість грати в теніс на очах у стільких людей, займатися спортом, який я люблю, і я маю дорожити цим моментом", — сказала українка після матчу.

Світоліна розповіла про травми

Також Еліна розповіла про свій фізичний стан, оскільки під час фінального матчу їй доводилося викликати лікаря на корт.

"У мене болить спина, стегно, всі пальці на ногах у синцях і болить коліно. Мені знадобилося 45 хвилин, щоб затейпувати його. Так що тут була потрібна ціла команда лікарів. Звичайно сумно, що я не змогла виграти і привезти трофей у свою країну. Але врешті-решт головне — це бойовий дух. Потрібно насолоджуватися великими поєдинками та сподіватися, що в мене ще будуть можливості зіграти у фіналі", — вважає українка.

Elina Svitolina after losing to Coco Gauff in Auckland Final:



“I want to congratulate Coco & her team for the great start of the year. Good luck at the Australian Open... Tough loss today of course. I hope I can come back next year to play more tennis here.” ❤️ pic.twitter.com/IJqMw2x8Wy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 7, 2024

Перша ракетка України каже, що отримує безліч повідомлень, що українці її підтримують та кажуть, що її матчі приносять трохи світлих моментів у їхні дні.

"Я маю боротися. Ті люди, які борються за Україну, дають мені цю мотивацію, дають мені цю мужність і цей незламний дух, вони дійсно мотивують мене на те, щоб показати свою найкращу версію себе. Тому я дуже пишаюся тим, що я українка. Ми боремося за нашу свободу, і це те, що я нагадую собі кожен день, і це величезна мотивація, щоб викладатися на 100 відсотків кожного разу, коли я виходжу на корт", — запевняє Світоліна.

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