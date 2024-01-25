Тайсон Фьюри рассказал, зачем ему нужен бой с Усиком

Тайсон Фьюри на звездной вечеринке. Фото: instagram.com/tysonfury/

Британский боксер Тайсон Фьюри до последнего сомневался в целесообразности проведения боя с Александром Усиком. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Фьюри рассказал, что его убедило согласиться на поединок, сообщает Sky Sports Boxing.

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Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО)является обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В рамках подготовки к бою с Александром Усиком (21-0, 14 КО) британец объяснил, каким образом он собирается победить украинца и завоевать пояса WBA, WBO, IBO и IBF.

Александр Усик во время тренировки. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Аргументы Фьюри в пользу боя

Британский тяжеловес откровенно заявил, что первоначально не собирался соглашаться на поединок с украинцем. Он не думал, что это противостояние состоится. Однако постепенно Фьюри утвердился во мнении, что ему нужен боя за звание абсолютного чемпиона. Таким образом Тайсон надеется вписать свое имя в историю бокса золотыми буквами.

"Усик хорошо постарался, чтобы добиться права на этот поединок. Я всегда думал, что мне могут составить конкуренцию только Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Украинец справился с Джошуа и занял его место. Мне нужны его пояса", — заявил Тайсон Фьюри.

Поединок за звание абсолютного чемпиона по боксу состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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