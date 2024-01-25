Тайсон Ф'юрі розповів, навіщо йому потрібен бій з Усиком

Тайсон Ф'юрі на зірковій вечірці. Фото: instagram.com/tysonfury/

Британський боксер Тайсон Ф'юрі до останнього сумнівався у доцільності проведення бою з Олександром Усиком. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Ф'юрі розповів, що його переконало погодитися на поєдинок, повідомляє Sky Sports Boxing.

Читайте також:

Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) є володарем чемпіонського поясу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). У рамках підготовки до бою з Олександром Усиком (21-0, 14 КО) британець пояснив, яким чином він збирається перемогти українця та завоювати пояси WBA, WBO, IBO та IBF.

Олександр Усик під час тренування. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Аргументи Ф'юрі на користь бою

Британський важкоатлет відверто заявив, що спочатку не збирався погоджуватися на поєдинок з українцем. Він не думав, що це протистояння відбудеться. Однак поступово Ф'юрі утвердився на думці, що йому потрібен бій за звання абсолютного чемпіона. Таким чином, Тайсон сподівається вписати своє ім'я в історію боксу золотими літерами.

"Усик добре постарався, щоб добитися права на цей поєдинок. Я завжди думав, що мені можуть скласти конкуренцію тільки Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер. Українець впорався з Джошуа і зайняв його місце. Мені потрібні його пояси", - заявив Тайсон Ф'юрі.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона з боксу відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, "Баварія" звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером.

Зірки футболу зібралися на турнір до Москви — список гравців.

Захисник "Динамо" перебуває на перегляді у "Шахтарі".

Шовковський ввів в "Динамо" те, чого не було за Луческу — інсайд із команди.

Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

"Манчестер Сіті" обрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення.