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Тайсон Ф'юрі розповів, навіщо йому потрібен бій з Усиком

25 січня 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тайсон Ф'юрі розповів, навіщо йому потрібен бій з Усиком
Тайсон Ф'юрі на зірковій вечірці. Фото: instagram.com/tysonfury/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британський боксер Тайсон Ф'юрі до останнього сумнівався у доцільності проведення бою з Олександром Усиком. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Ф'юрі розповів, що його переконало погодитися на поєдинок, повідомляє Sky Sports Boxing.

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Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) є володарем чемпіонського поясу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). У рамках підготовки до бою з Олександром Усиком (21-0, 14 КО) британець пояснив, яким чином він збирається перемогти українця та завоювати пояси WBA, WBO, IBO та IBF.

Олександр Усик
Олександр Усик під час тренування. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Аргументи Ф'юрі на користь бою

Британський важкоатлет відверто заявив, що спочатку не збирався погоджуватися на поєдинок з українцем. Він не думав, що це протистояння відбудеться. Однак поступово Ф'юрі утвердився на думці, що йому потрібен бій за звання абсолютного чемпіона. Таким чином, Тайсон сподівається вписати своє ім'я в історію боксу золотими літерами.

"Усик добре постарався, щоб добитися права на цей поєдинок. Я завжди думав, що мені можуть скласти конкуренцію тільки Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер. Українець впорався з Джошуа і зайняв його місце. Мені потрібні його пояси", - заявив Тайсон Ф'юрі.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона з боксу відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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