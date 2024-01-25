Тайсон Ф'юрі розповів, навіщо йому потрібен бій з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі до останнього сумнівався у доцільності проведення бою з Олександром Усиком. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.
Ф'юрі розповів, що його переконало погодитися на поєдинок, повідомляє Sky Sports Boxing.
Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) є володарем чемпіонського поясу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). У рамках підготовки до бою з Олександром Усиком (21-0, 14 КО) британець пояснив, яким чином він збирається перемогти українця та завоювати пояси WBA, WBO, IBO та IBF.
Аргументи Ф'юрі на користь бою
Британський важкоатлет відверто заявив, що спочатку не збирався погоджуватися на поєдинок з українцем. Він не думав, що це протистояння відбудеться. Однак поступово Ф'юрі утвердився на думці, що йому потрібен бій за звання абсолютного чемпіона. Таким чином, Тайсон сподівається вписати своє ім'я в історію боксу золотими літерами.
"Усик добре постарався, щоб добитися права на цей поєдинок. Я завжди думав, що мені можуть скласти конкуренцію тільки Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер. Українець впорався з Джошуа і зайняв його місце. Мені потрібні його пояси", - заявив Тайсон Ф'юрі.
Поєдинок за звання абсолютного чемпіона з боксу відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
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