"Так будет лучше": Луческу сделал важное заявление об игре "Динамо"

Мирча Луческу руководит тренировкой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону. После четвертого места в итоговой турнирной таблице прошлой кампании столичная команда сделает все возможное, чтобы улучшить результаты.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью gsp.ro назвал причину, по которой команда будет проводить свои еврокубковые поединки в Румынии.

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В сезоне 2023/2024 болельщики "Динамо" могут не увидеть матчей команды в Киеве. Клуб рассматривает возможность на время переехать в Одессу. Там будут сыграны "домашние" поединки "Динамо" в чемпионате Украины. В качестве арены для проведения еврокубковых встреч выбран стадион в румынском Бухаресте.

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Луческу рассказал подробности

Наставник "Динамо" Мирча Луческу в прошлом сезоне сетовал на постоянные переезды "Динамо" с одного стадиона на другой. Команда много путешествовала по Украине, а еврокубковые матчи проводила в Польше. И это не считая выездных поединков в Лиге Европы.

Такая ситуация вызвала повышенную усталость не только главного тренера команды, но и футболистов. В свою очередь, это одна из причин неудачных выступлений "Динамо" как в УПЛ, так и в еврокубках.

"Мы обсудили ситуацию с руководством румынского "Рапида" и Министерством транспорта. Решение о проведении матчей в Бухаресте является необходимостью. Это хорошо для "Динамо". Бухарест гораздо ближе к Украине и городам, в которых мы будем играть, чем это было в прошлом году.

В прошлом сезоне мы ехали по семь часов из Лодзи и Кракова до Львова, в потом еще столько же до Киева. И это сказалось на игре команды", — объяснил Мирча Луческу.

УЕФА еще не подтвердил официально разрешение "Динамо" заявить стадион в Бухаресте в качестве домашней арены на еврокубки в следующем сезоне.

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