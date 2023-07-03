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"Так будет лучше": Луческу сделал важное заявление об игре "Динамо"

3 июля 2023 13:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Так будет лучше": Луческу сделал важное заявление об игре "Динамо"
Мирча Луческу руководит тренировкой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону. После четвертого места в итоговой турнирной таблице прошлой кампании столичная команда сделает все возможное, чтобы улучшить результаты. 

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью gsp.ro назвал причину, по которой команда будет проводить свои еврокубковые поединки в Румынии.

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В сезоне 2023/2024 болельщики "Динамо" могут не увидеть матчей команды в Киеве. Клуб рассматривает возможность на время переехать в Одессу. Там будут сыграны "домашние" поединки "Динамо" в чемпионате Украины. В качестве арены для проведения еврокубковых встреч выбран стадион в румынском Бухаресте. 

Георгий Бущан
Бущан готовится к новому сезону. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Луческу рассказал подробности 

Наставник "Динамо" Мирча Луческу в прошлом сезоне сетовал на постоянные переезды "Динамо" с одного стадиона на другой. Команда много путешествовала по Украине, а еврокубковые матчи проводила в Польше. И это не считая выездных поединков в Лиге Европы. 

Такая ситуация вызвала повышенную усталость не только главного тренера команды, но и футболистов. В свою очередь, это одна из причин неудачных выступлений "Динамо" как в УПЛ, так и в еврокубках. 

"Мы обсудили ситуацию с руководством румынского "Рапида" и Министерством транспорта. Решение о проведении матчей в Бухаресте является необходимостью. Это хорошо для "Динамо". Бухарест гораздо ближе к Украине и городам, в которых мы будем играть, чем это было в прошлом году.

В прошлом сезоне мы ехали по семь часов из Лодзи и Кракова до Львова, в потом еще столько же до Киева. И это сказалось на игре команды", — объяснил Мирча Луческу.

УЕФА еще не подтвердил официально разрешение "Динамо" заявить стадион в Бухаресте в качестве домашней арены на еврокубки в следующем сезоне. 

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