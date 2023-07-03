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"Так буде краще": Луческу зробив важливу заяву про гру "Динамо"

3 липня 2023 13:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Так буде краще": Луческу зробив важливу заяву про гру "Динамо"
Мірча Луческу керує тренуванням команди. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" продовжує підготовку до нового сезону. Після четвертого місця у підсумковій турнірній таблиці минулої кампанії столична команда зробить усе можливе для покращення результатів.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в інтерв'ю gsp.ro назвав причину, через яку команда проводитиме свої єврокубкові поєдинки у Румунії.

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У сезоні 2023/2024 уболівальники "Динамо" можуть не побачити матчів команди у Києві. Клуб розглядає можливість на якийсь час переїхати до Одеси. Там будуть зіграні "домашні" поєдинки "Динамо" у чемпіонаті України. Як арену для проведення єврокубкових зустрічей обрано стадіон у румунському Бухаресті.

Георгій Бущан
Бущан готується до нового сезону Фото: пресслужба "Динамо"

Луческу розповів подробиці

Наставник "Динамо" Мірча Луческу минулого сезону нарікав на постійні переїзди "Динамо" з одного стадіону на інший. Команда багато подорожувала Україною, а єврокубкові матчі проводила в Польщі. І це не рахуючи виїзних поєдинків у Лізі Європи.

Така ситуація викликала підвищену втому не лише головного тренера команди, а й футболістів. Своєю чергою це одна з причин невдалих виступів "Динамо" як в УПЛ, так і в єврокубках.

"Ми обговорили ситуацію з керівництвом румунського "Рапіда" та Міністерством транспорту. Рішення про проведення матчів у Бухаресті є необхідністю. Це добре для "Динамо". Бухарест набагато ближче до України та міст, у яких ми гратимемо, ніж це було минулого року". 

Минулого сезону ми їхали по сім годин з Лодзі та Кракова до Львова, потім ще стільки ж до Києва. І це позначилося на грі команди", — пояснив Мірча Луческу.

УЄФА ще не підтвердив офіційно дозвіл "Динамо" заявити стадіон у Бухаресті як домашню арену на єврокубки наступного сезону.

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