Талантливый украинец перешел в португальский гранд

Артем Гапоненко на "Эштадиу ду Драгау". Фото: пресс-служба "Порту"

Молодой украинский футболист присоединился к известному португальскому клубу. Артем Гапоненко будет выступать в системе "Порту".

Перспективному украинцу всего 14 лет, сообщает официальный сайт "драконов".

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Артем Гапоненко переехал в Португалию еще в 2022 году. Он сразу же продолжил заниматься футболом. Молодой форвард подписал контракт с командой "Ансан" и выступал в возрастной категории U-15. Там на него и обратили внимание скауты "Порту".

Артем Гапоненко в новом клубе. Фото: пресс-служба "Порту"

Контракт с "драконами"

Официальный сайт "Порту" подтвердил, что с украинцем подписано так называемое тренировочное соглашение. Он будет выступать в системе одного из грандов португальского футбола. Не исключено, что со временем Артем Гапоненко окажется в юношеской команде "драконов".

Перспективный украинский игрок рассказал, что надеется стать частью основного состава "Порту" и выиграть с командой трофеи. Ему импонирует игра Мехди Тареми. Что касается мирового футбола, то кумиром Артема Гапоненко является норвежский форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

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