Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Талановитий українець перейшов у португальський гранд arrow

Талановитий українець перейшов у португальський гранд

22 вересня 2023 14:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Талановитий українець перейшов у португальський гранд
Артем Гапоненко на "Ештадіу ду Драгау". Фото: пресслужба "Порту"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий український футболіст приєднався до відомого португальського клубу. Артем Гапоненко виступатиме в системі "Порту".

Перспективному українцю лише 14 років, повідомляє офіційний сайт "драконів".

Читайте також:

Артем Гапоненко переїхав до Португалії ще 2022 року. Він одразу ж продовжив займатися футболом. Молодий форвард підписав контракт із командою "Ансан" і виступав у віковій категорії U-15. Там на нього звернули увагу скаути "Порту".

Артем Гапоненко
Артем Гапоненко у новому клубі. Фото: пресслужба "Порту"

Контракт із "драконами"

Офіційний сайт "Порту" підтвердив, що з українцем підписано так звану тренувальну угоду. Він виступатиме в системі одного із грандів португальського футболу. Не виключено, що згодом Артем Гапоненко опиниться у юнацькій команді "драконів".

Перспективний український гравець розповів, що сподівається стати частиною основного складу "Порту" та виграти з командою трофеї. Йому імпонує гра Мехді Таремі. Щодо світового футболу, то кумиром Артема Гапоненка є норвезький форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд.

Нагадаємо, "Динамо" може продати одного з ветеранів: про кого йдеться. 

Ребров повернувся до "Динамо": що відомо. 

Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер. 

У Ахметова вистачило розуму отримати за Мудрика понад 22 млн євро, — Йовічевіч. 

Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом". 

Алієв розповів, що відбувається з Мілевським. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз