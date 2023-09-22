Талановитий українець перейшов у португальський гранд

Артем Гапоненко на "Ештадіу ду Драгау". Фото: пресслужба "Порту"

Молодий український футболіст приєднався до відомого португальського клубу. Артем Гапоненко виступатиме в системі "Порту".

Перспективному українцю лише 14 років, повідомляє офіційний сайт "драконів".

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Артем Гапоненко переїхав до Португалії ще 2022 року. Він одразу ж продовжив займатися футболом. Молодий форвард підписав контракт із командою "Ансан" і виступав у віковій категорії U-15. Там на нього звернули увагу скаути "Порту".

Артем Гапоненко у новому клубі. Фото: пресслужба "Порту"

Контракт із "драконами"

Офіційний сайт "Порту" підтвердив, що з українцем підписано так звану тренувальну угоду. Він виступатиме в системі одного із грандів португальського футболу. Не виключено, що згодом Артем Гапоненко опиниться у юнацькій команді "драконів".

Перспективний український гравець розповів, що сподівається стати частиною основного складу "Порту" та виграти з командою трофеї. Йому імпонує гра Мехді Таремі. Щодо світового футболу, то кумиром Артема Гапоненка є норвезький форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд.

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