Талановитий українець перейшов у португальський гранд
Молодий український футболіст приєднався до відомого португальського клубу. Артем Гапоненко виступатиме в системі "Порту".
Перспективному українцю лише 14 років, повідомляє офіційний сайт "драконів".
Артем Гапоненко переїхав до Португалії ще 2022 року. Він одразу ж продовжив займатися футболом. Молодий форвард підписав контракт із командою "Ансан" і виступав у віковій категорії U-15. Там на нього звернули увагу скаути "Порту".
Контракт із "драконами"
Офіційний сайт "Порту" підтвердив, що з українцем підписано так звану тренувальну угоду. Він виступатиме в системі одного із грандів португальського футболу. Не виключено, що згодом Артем Гапоненко опиниться у юнацькій команді "драконів".
Перспективний український гравець розповів, що сподівається стати частиною основного складу "Порту" та виграти з командою трофеї. Йому імпонує гра Мехді Таремі. Щодо світового футболу, то кумиром Артема Гапоненка є норвезький форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд.
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