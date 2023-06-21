"Таврия" из Симферополя не будет играть в чемпионате России

Оккупационная версия симферопольской "Таврии" опозорилась в квадрате. Фото: Facebook/tavriya1958

Оккупационная версия симферопольской "Таврии" опозорилась в квадрате и не будет играть в чемпионате России. Когда-то известный клуб после оккупации Крыма в 2014-м разделился на официальный, переехавший и продолживший выступать в украинских лигах, и странную структуру, которая оставила себе название и цвет первого чемпиона Украины. Но даже в первенство страны-террориста неудачников не берут из-за ряда футболистов с украинскими паспортами.

Об этом сообщил директор клуба самозванцев Александр Гайдаш.

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"Есть вещи, которые еще рано озвучивать. Для нас это вообще не трагедия. Мы сначала о чем-то думали, и говорить, что рвались туда, не имея ответа на вопрос, нельзя. Все клубы подали документы. Это была просьба КФБ. "Таврия "не попала в список этих команд, потому что на данном этапе не было нужды, а есть нерешенные глобальные вопросы развития футбола. Никто не дал понимания футболистов с украинскими футбольными паспортами. С этим же мы столкнулись в 2014 году", — пояснил Гайдаш.

Россия боится еще больших санкций УЕФА

По его словам, тренеры не имеют возможности проходить обучение. В Москве не решались вопросы лицензирования сотрудников.

"Есть большие сомнения: а вообще примут ли окончательно крымские клубы?" — усомнился он.

История недальновидной интеграции крымских клубов в российскую футбольную систему тянется уже много лет. После преступных событий России в 2014 году две команды были приняты во вторую лигу, однако после решения УЕФА их исключили из соревнований под эгидой РФС.

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