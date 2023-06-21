"Таврія" із Сімферополя не гратиме в чемпіонаті Росії

Окупаційна версія сімферопольської "Таврії" зганьбилася у квадраті. Фото: Facebook/tavriya1958

Окупаційна версія сімферопольської "Таврії" зганьбилася у квадраті та не буде грати в чемпіонаті Росії. Колись відомий клуб після окупації Криму у 2014-му розділився на офіційний, який переїхав та продовжив виступати в українських лігах, та дивну структуру, яка залишила собі назву та кольори першого чемпіона України. Але навіть в першість країни-терористки невдах не беруть через низку футболістів з українськими паспортами.

Про це повідомив директор клубу самозванців Олександр Гайдаш.

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"Є речі, які ще рано озвучувати. Для нас це взагалі не є трагедією. Ми спочатку про щось думали, й говорити, що рвалися туди, не маючи відповіді на запитання, не можна. Усі клуби подали документи. Це було прохання КФБ. "Таврія" не потрапила до списку цих команд, тому що на даному етапі не було потреби, а є невирішені глобальні питання розвитку футболу. Ніхто не дав розуміння щодо футболістів з українськими футбольними паспортами. З цим же ми зіткнулися у 2014 році", — пояснив Гайдаш.

Росія боїться ще більших санкцій УЄФА

За його словами, тренери не мають можливості проходити навчання. У Москві не вирішувалися питання щодо ліцензування співробітників.

"Є великі сумніви: а чи взагалі приймуть остаточно кримські клуби?" — засумнівався він.

Історія недалекоглядної інтеграції кримських клубів до російської футбольної системи тягнеться вже багато років. Після злочинних подій Росії у 2014 році дві команди були прийняті до другої ліги, проте після рішення УЄФА їх виключили зі змагань під егідою РФС.

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