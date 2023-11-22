Тебас подал в отставку с поста президента испанской Ла Лиги

Хавьер Тебас в своем кабинете. Фото: instagram.com/javier.tebas/

Испанский футбольный чиновник Хавьер Тебас официально подал в отставку с поста президента Ла Лиги. В ближайшие часы пройдет жеребьевка для избрания клубов-членов избирательной комиссии.

Тебас собирается снова баллотироваться на этот пост, сообщает Marca.

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Хавьер Тебас во время пресс-конференции. Фото: instagram.com/javier.tebas/

Чего добивается Тебас

Выборы нового главы чемпионата Испании были запланированы на 2024 год. Однако это событие было перенесено на конец нынешнего года. Испанские журналисты уверены, что отставка и новые выборы станут формальностью для Тебаса. Его шансы снова стать главной Ла Лиги очень высоки.

"Я действительно написал заявление об отставке. Это сделано до того, как официально завершатся мои полномочия на этом посту (23 декабря — Ред.). Будет организован новый избирательный процесс. Я выдвину свою кандидатуру на этот пост и продолжу поддерживать испанские клубы", — заявил Хавьер Тебас.

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