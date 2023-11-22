Тебас подав у відставку з посади президента іспанської Ла-Ліги

Хав'єр Тебас у своєму кабінеті. Фото: instagram.com/javier.tebas/

Іспанський футбольний чиновник Хав'єр Тебас офіційно подав у відставку з поста президента Ла-Ліги. Найближчим часом відбудеться жеребкування для обрання клубів-членів виборчої комісії.

Тебас збирається знову балотуватися на цю посаду, повідомляє Marca.

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Хав'єр Тебас вдався до хитрощів, щоб продовжувати керувати чемпіонатом Іспанії з футболу. Для цього 61-річний функціонер тимчасово подав у відставку з посади президента Ла-Ліги.

Хав'єр Тебас під час пресконференції. Фото: instagram.com/javier.tebas/

Чого добивається Тебас

Вибори нового глави чемпіонату Іспанії було заплановано на 2024 рік. Однак ця подія була перенесена на кінець цього року. Іспанські журналісти впевнені, що відставка та нові вибори стануть формальністю для Тебаса. Його шанси знову стати головною Ла-Ліги дуже високі.

"Я справді написав заяву про відставку. Це зроблено до того, як офіційно завершаться мої повноваження на цій посаді (23 грудня — Ред.). Буде організовано новий виборчий процес. Я висуну свою кандидатуру на цю посаду і продовжу підтримувати іспанські клуби", — заявив Хав'єр Тебас.

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